İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi

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BURSA´nın İnegöl İlçesindeki Kurşunlu İstiklal İlkokulu´nun 120 öğrencisi, Suriye´deki operasyonlarda ve sınır hattında görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları, Şırnak ve Hakkari´de bulunan hudut birliklerine gönderdi.

Kurşunlu İstiklal İlkokulu öğrencileri, sınır birliklerinde görev yapan Mehmetçiğe moral vermek için mektup yazdı. Mektuplar, Hakkâri ve Şırnak´taki hudut birliklerinde görev yapan askerlere kargo ile gönderildi.

'HER GÜN SİZE DUA EDİYORUM'

2´nci sınıf öğrencisi İbrahim Aykanat mektubunda, "Benim güzel asker abilerim. Büyüyünce ben de asker olacağım, ben de savaşacağım, vatanımı koruyacağım. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Allah sizi düşmanlardan korusun. Her gün size dua ediyorum ailemle birlikte. Allah´a emanet olun. Afrin´de ki benim gibi kardeşlerime İnegöl´den selamlar" yazarken, 4´ncü sınıf öğrencisi Erva Başol şu ifadelere yer verdi:

"Güzel ülkemizin kahramanlarına, bu mektubu size Kurşunlu İstiklal İlkokulu'ndan yazıyorum. Sizler vatanımızı, milletimiz korumak için canla, başla savaşarak yeri geldiğinde canınızı feda ederek, koruyorsanız. Sizlere minnettarım, sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizleri, eşlerinize, anne ve babalarına, evlatlarınıza bağışlasın. Hakkınızı helal edin. Dualarımız sizinle, sizleri çok seviyoruz."

Okul Müdürü Nevzat Bali ise, "Kurşunlu İstiklal İlkokulu olarak sınır birliklerinde görev yapan askerlerimize moral vermek amacıyla mektup yazmak istedik. Askerlerimize Allah´ın yardımlarını diliyoruz. İnşallah ülkemizin için güzel şeyler olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



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