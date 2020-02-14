Dündar’dan Şehir Hastanesi’ne ziyaret

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal’ı ziyaret etti.

Türkiye’nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Bursa Şehir Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Dündar, Başhekim Dr. Dursun Topal’dan hastane hakkında bilgi aldı. Bünyesinde genel, kadındoğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adlî psikiyatri olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi’nin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Dursun Topal, hastanede her branşta poliklinik hizmeti verildiğini ve nitelikli ameliyatlar yapıldığını ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa Şehir Hastanesi’nin Bursa'nın yeni sağlık üssü olduğunu belirterek, “Açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Şehir Hastanemiz, her anlamda gurur kaynağımız. Burada görev yapan bütün doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.