Beyanname bilgilendirme seminerine büyük ilgi

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannâmesi Bilgilendirme Semineri” düzenledi.

İTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere üyeler büyük ilgi gösterdi. Seminerin açılış konuşmasını yapan İTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir, “Üyelerimizin kanun ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi maksadıyla Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize yönelik birçok konuda eğitimler ve seminerler düzenliyoruz. Bilindiği üzere, muhtasar ve prim hizmet beyanâmesinin birlikte verilmesiyle ilgili 2017 yılında Resmî Gazete’de bir genel tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre söz konusu beyanâmelerin birlikte verilmesi 1 Ocak 2020 tarihi itibâri ile uygulamaya konuldu.Yapılacak bu uygulamanın getirdiği mükellefiyetler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile biz de Ticaret ve Sanayi Odası olarak SGK Bursa İl Müdürlüğümüz iş birliğiyle üyelerimizi bilgilendirme ihtiyacı duyduk.Seminerimiz için bizimle iş birliği yapan SGK Bursa İl Müdürümüz Erhan Karaca’ya, İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Erdal Alğan’a ve değerli uzmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.Seminerimizin verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Özdemir’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, muhtasar ve prim hizmet beyanâmelerinin birlikte verilmesi ile ilgili sunum yaptı.

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