Zeynep Bastik, Bursalı hayranlarını coşturdu

- ŞARKICI Zeynep Bastik, sahneye çıktığı Bursa´da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Şarkılara getirdiği kendine özgü yorumuyla birlikte kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalayan Zeynep Bastik, dün gece Bursa´da sevenleriyle buluştu. Dinleyicilerini `Yol´ adlı şarkısıyla selamlayan şarkıcı, kendi şarkılarının yanı sıra `Gül Beyaz Gül´, `Gözyaşlarım Anlatır´ gibi şarkıları da seslendirerek beğeni topladı. Sahnede sempatik tavırlarıyla birlikte Bursalılar ile samimi diyaloglar kuran Zeynep Bastik, `Felaket´ adlı şarkıyı da dinleyicilerinin arasına gelerek sevenleriyle birlikte söyledi. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Bastik'in şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı. Zeynep Bastik de, gördüğü ilgilen dolayı Bursalılara teşekkür etti.
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