Bursaspor, taraftarıyla buluştu

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Yeşilbeyazlı takım, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde taraftarlarla bir araya geldi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp taktik çalışma ile sona erdi.

İdmanın ilk 15 dakikası, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle taraftarlara açılırken; yeşilbeyazlı futbolseverler, oyunculara sevgi gösterisinde bulunarak tel örgülere çeşitli pankartlar astı.

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