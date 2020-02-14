Nilüfer’e kardeş ziyareti

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Nilüfer Belediyesi’nin Bulgaristan’daki kardeş şehri Ardino Belediyesi Başkanı İzzet Şaban, beraberindeki heyetle birlikte Başkan Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi, ilk kardeş kenti olan Bulgaristan’ın Ardino Belediyesi’nden gelen konukları ağırladı. Bulgaristan’da 2019 yılında yapılan son seçimlerde

Ardino Belediye Başkanı seçilen İzzet Şaban, Meclis Başkanı, Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve iş adamlarından oluşan heyetle birlikte, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yılmaz da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı çalışmalarını konuklara anlattı. Kardeş kent ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Ortak çalışmalar yürüterek kardeş kentlerimizle aramızdaki bağı güçlendiriyoruz” dedi.

Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban da, Nilüfer Belediyesi ile olan kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi için çaba göstereceklerini vurguladı. Samimi bir sohbetin gerçekleştiği ziyaretin sonunda her iki başkan da birbirlerine günün anısına hediyeler verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ziyaretin ardından konuklarla birlikte Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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