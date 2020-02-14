Mudanya üretici pazarlarında denetim

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Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, ilçede haftanın belirli günlerinde kurulan üretici pazarlarında denetim yaptı.

Mudanyalılara üreticiden tüketiciye en taze ve güvenilir ürün sunma fırsatı yakalanan köylü pazarlarında tezgâh açan üreticileri denetleyen Başkan Aydoğan, pazarcı esnafa işlerinde hayır ve bereket diledi. Pazarlardaki tezgâhlarda yer alan ürünlerin kalite kontrolü, fiyat ve etiket denetiminin Mudanya Meyve Üreticileri Birliği tarafından periyodik olarak yapıldığını hatırlatan Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, halkın güvenilir bir pazardan, güvenilir ürünler yemesinin çok önemli olduğunu belirterek, söz konusu pazarların bu ihtiyaca yönelik kurulmuş pazarlar olduğunu söyledi.

Gelen talepler doğrultusunda birlik olarak üzerlerine düşen görevi en titiz şekilde yerine getirme gayretinde olduklarını kaydeden Aydoğan, pazarlardan ya da pazarda yer alan köylü, üretici satıcılardan herhangi bir şikâyeti olan vatandaşların hiç çekinmeden kendilerine iletebileceklerini sözlerine ekledi.

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