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TFF 1. Lig'de en golcü iki takım karşı karşıya

İHA

TFF 1. Lig'de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Bursaspor Adana Demirspor mücadelesinde, en fazla gol atan iki takım galibiyet arayacak.

TFF 1. Lig'de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Bursaspor Adana Demirspor mücadelesinde, en fazla gol atan iki takım galibiyet arayacak.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Bursaspor Adana Demirspor karşılaşması, farklı bir özelliği de bünyesinde barındırıyor. Pazar günü saat 16.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki ekibin, ligde en fazla gol kaydeden takımlar olması bu karşılaşmayı özel hale getiriyor.

En golcüsü Adana Demirspor
Sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Adana Demirspor, ligde geride kalan 21 haftada rakip fileleri en çok havalandıran takım oldu. 38 gol kaydeden Mavi Şimşekler, bu alanda şu ana kadar zirvede yer aldı. Adana ekibinin en golcü oyuncusu ligde 7 kez fileleri havalandıran Alman oyuncu Aias Aosman oldu. İç sahada 20 gol kaydeden Adana Demirspor, deplasmanda ise 18 kez gol sevinci yaşadı.

Bursaspor takipte
Zirve takibini yakından sürdüren Bursaspor da, tıpkı Adana Demirspor gibi ligin en golcü takımlarından biri olarak göze çarpıyor. Oynadığı 21 maçta rakip fileleri 32 kez havalandıran yeşilbeyazlılar, Adana ekibinden sonra ligin en golcü takımı olma özelliğini taşıyor. İç sahada 15 gol kaydeden Timsah, deplasmanda ise 17 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor'da bu sezon ligde rakip fileleri 6 kez havalandıran Yevhen Seleznov, takımın en golcü ismi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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