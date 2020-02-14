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(ÖZEL) Öğretmene darp kamerada Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni tekme tokat ...

İHA

Bursa'da bir veli, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü. Öğretmenin darp edildiğini öğrenen diğer öğretmenler okul önünde basın açıklaması yaparken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

(ÖZEL) Öğretmene darp kamerada Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni tekme tokat dövdü Öğretmenin darp edilmesini okul önünde kınadılar

Bursa'da bir veli, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü. Öğretmenin darp edildiğini öğrenen diğer öğretmenler okul önünde basın açıklaması yaparken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Nilüfer ilçesi Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. isimli veli çocuğuna tokat atıldığı iddiasıyla ilkokula gitti. Ders yapılan sınıfa girerek öğretmen Hamit Ergün'ü sınıftan çıkartan A.Y., bir süre konuştuktan sonra öğretmenle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda, A.Y. okul koridorunda Hamit Ergün'ü tekme tokat darp etti. Kavga esnasında bir sınıftan başka bir öğretmenin çıkarak araya girmesiyle kavga son bulurken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y. ve öğretmen Hamit Ergün, karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olduklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Kavga anı güvenlik kamerasında
Okul koridorunda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, A.Y.'nin koridorda bir süre gezdikten sonra sınıfın kapısını açarak öğretmeni dışarıya çağırdığı görüldü. İkili bir süre koridorda konuştuktan sonra A.Y.'nin Hamit Ergün'ü tekme tokat darp ettikten sonra, başka bir öğretmenin araya girerek kavgayı ayırdığı kameralara yansıdı.

Öğretmene şiddete hayır
Okul koridorunda öğretmenin darp edilmesinin ardından bazı sendikalar ve okulda bulunan öğretmenler, okul önünde basın açıklaması yaparak, öğretmene şiddeti kınadı.
Eğitimci olduklarını ve şiddetten bıktıklarını söyleyen Türk Eğitim Sen Bursa 3 Nolu Şube Başkanı Altuğ Meşe, "İsteyen istediği gibi elini kolunu sallayıp sınıfa giriyor, öğretmeni sınıftan çıkararak darp ediyor. Biz artık ülkenin gençliğe yol gösteren fertleri olarak daha öncesinde olduğu gibi eğitimin nesnesi değil öznesi olmak istiyor. Gazetelerin üçüncü sayfa haberlerine kadar düşerek bayağılaşan ve her geçen gün sayıları ve niteliği artarak çoğalan eğitimciye şiddet olaylarından bıktık. Sınıfta öğrencilerimizle geleceği, bilimi, aydınlığı konuşurken dışarıya çıktığımızda “Acaba bizi kim bıçaklayacak, kim darp edecek ?” düşüncesiyle yaşamak istemiyoruz. " diye konuştu.
Eğitim Bir Sen 1 Nolu şube başkanı Ramazan Acar, "Biz şiddet kimden gelirse gelsin karşısındayız. Geçmiş dönemde birçok anket ve imza kampanyası yapılmasına rağmen henüz bir yasal güvenceye ulaşamaması bizi üzüyor. Bu her geçen gün daha da artıyor. 2017 yılından beri 95 şiddet vakası gerçekleşmiş. Eğitimciye şiddet uygulayan kim olursa olsun tutuklu yargılanmalıdır. Avukatlık hizmeti eğitimciye verilmelidir. Ayrıca bakanlığımız bizzat bu konulara müdahil olmalıdır. Çünkü biz devletimizin güvencesinde olan bir iş yaparken bunlar bizim başımıza geliyor. Asla dokunulmazlık zırhı gibi bir şey istemiyoruz." ifadesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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