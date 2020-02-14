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Yardımseverler sandık başına gitti

İHA

Yardımseverler sandık başına gitti

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Mudanya Şubesi Başkanı Nuray Uzer, güven tazeleyerek iki yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.
Divan başkanlığını Betül Timur'un yaptığı, dernek binasında gerçekleşen genel kurula 33 üye katıldı. TYSD Mudanya Şubesi'nin faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibrâsından sonra teşekkür konuşması yapan Şube Başkanı Nuray Uzer, yardıma muhtaç olan âilelere yardımda bulunduklarını ve eğitimlerine katkı sağladıklarını belirterek, desteğini esirgemeyen kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Genel kurulda derneğin gelir gider raporu hakkında da üyelerin bilgilendirilmesinin ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde şube başkanlığını üç dönemdir 2014 yılından bu yana sürdüren Nuray Uzer başkanlığındaki liste oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Uzer başkanlığındaki 9 kişilik şube yönetiminde Ayhan Can, Figen Öztürk, Kadriye Güler, Münire Kolukısa, Nuran Topçu, Sabiha Avcı, Seçil Öner ve Zehra Yılmazok görev aldı.

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