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14 Şubatta nikah yoğunluğu Doğum gününde nikah masasına oturdu

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubatta çiftler nikah memurluğunda adeta sıraya girdi. Sevgililer gününde nikah kıymak isteyen 12 çift evlendirme dairesine başvurdu.

14 Şubatta nikah yoğunluğu Doğum gününde nikah masasına oturdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubatta çiftler nikah memurluğunda adeta sıraya girdi. Sevgililer gününde nikah kıymak isteyen 12 çift evlendirme dairesine başvurdu.
Her yerde olduğu gibi İnegöl’de de dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Gününü tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşandı. Aylar öncesinden bu özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler randevu için başvuru yaptı. Aileleri, yakınları ve arkadaşlarıyla İnegöl Belediyesi Nikah Memurluğuna gelen çiftlerin nikah akitleri kıyıldı. 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle İnegöl’de bir günde toplam 12 nikah kıyıldı. Bu anlamlı gününün son nikah töreni ise Ali Rıza Şamlı ile Emine Durak çifti için gerçekleştirildi. Çok heyecanlı oldukları gözlenen çift evliliklerini çok daha anlamlı kılmak için bu özel günü tercih ettiklerini söyledi.
Nikahın ardından açıklama yapan gelin Emine Durak (Şamlı), "14 Şubat benim için çok özel bir tarihti, çünkü bugün benim doğum günüm. Hem doğum günüm münasebetiyle, hem de 14 Şubat Sevgililer Günü olduğu için nikahımızı bugüne denk getirdik. Nikah tarihimizi iki ay öncesinden bugün için alarak bu özel günümüzü ölümsüzleştirmek istedik” İfadelerini kullandı.
Damat Ali Rıza Şamlı ise, “Nikah tarihimizi iki ay öncesinden aldık. Almamızdaki sebep ise bugün bizim için özel bir gün, çünkü hayat arkadaşımın doğum günü, hem de sevgililer günü” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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