Sevgililerin nikâhını Başkan Erdem kıydı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Aşklarını 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenerek taçlandırmak isteyen çiftler Nilüfer Belediyesi Nikâhevi’nde dünya evine girdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu özel günde Merve İlhan ve Faruk Erkıran çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçen çiftler, Nilüfer Belediyesi Nikâhevi’nde mutluluğa adım attılar. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu özel günde evlenen çiftlerin nikâhını kıyarak onların heyecanına ortak oldu. Her yıl binlerce nikaha ev sahipliği yapan, Bursa’nın en modern nikâh salonları arasında yer alan Nilüfer Belediyesi Nikahevi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yeni heyecanlara sahne oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü hayatlarının en anlamlı günü hâline getirmek isteyen çiftler, Plaza 16’da bulunan Nilüfer Belediyesi Nikâhevi’nde aşklarını nikâhla taçlandırdı. Gün boyunca 22 nikahın kıyıldığı bu özel günde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Merve İlhan ve Faruk Erkıran çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Çiftlerin nikâhını kıyarak ömür boyu mutluluklar dileyen Erdem, hediye verdi.

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