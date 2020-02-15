Mudanyalı çiftçilere organik gübre tanıtıldı

Marmarabirlik bünyesinde kurulan ARGELAB şirketi tarafından üretilen organik gübreler Mudanya ilçesinde çiftçilere tanıtıldı.

150 Sayılı Mudanya Zeytin ve Tarım Satış Kooperatifi üyelerinin bir araya geldiği tanıtım ve danışmanlık toplantısında bir araya gelen üyelere İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Marmarabirlik Başkan Yardımcısı Şevket Karagöz eşlik etti. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 1960 yılında kurulan kooperatifin hangi şartlar ve fedakârlıklarla kurulduğunu anlatarak, “Bugün zor şartlar altında bile üyelerimize zamanında ödeme yaparak, kredi verebilir durumda bir kurum varsa o günün fedakâr üyelerine borçluyuz. Kooperatifimizin kurulmasında emeği geçenlerden hayatta olmayanları rahmetle anıyorum, hayatta olanlara ise sağlıklı ömür diliyorum“ dedi.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Başar ve ARGE Müdürü Mustafa Fındık, üretimin yapıldığı fabrika ve imâlatta kullanılan teçhizat ve makinelerin tanıtımını yaptı. Başar, Marmarabirlik ile birlikte başlatılan organik gübre imâlatı çalışmalarını ve aşamalarını, hangi şartlarda yapıldığını ve ürettikleri gübrenin diğer gübrelerden olan farklarını açıkladı. Başar, koporganik adı altında üretilen organik gübrenin, organomineral gübre adı altında toz ve palet olarak üretildiğini söyledi. Başar, özellikle zeytin üreticisi için tasarlanan bu gübrelerin verimi artırmak, iri taneli zeytin üretimini çoğaltmayı hedeflediğini vurguladı.

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