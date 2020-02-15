Medicana’da makyaj fırçaları konuştu

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Medicana Bursa Hastanesi ve Mac Cosmetic firması iş birliği ile 14 Şubat Sevgililer Gününde hastane personeline makyaj uygulaması yapıldı.

14 Şubat Sevgililer Gününde hastanede görev yapan kadın çalışanlara yönelik makeup artistler tarafından pratik ve trend makyaj teknikleri gösterildi. Kadın çalışanlarına motivasyon artırıcı ve eğlenerek stres atmasını hedefleyen etkinlik kadın çalışanlar tarafından ilgi gördü. Mac Cosmetics mekeup artistler organizasyona destek veren Medicana Bursa Hastanesi yönetimine teşekkür etti.

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