4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Acar (35) yönetimindeki 16 AEU 981 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip, sokağa girmek için manevra yapan Murat Ceylan (28) yönetimindeki 16 Y 0889 plakalı otomobil, çarpıştı. Savrulan otomobiller, kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü Murat Ceylan ve yanındaki arkadaşı Ferdi Gündüz (24) ile diğer araçtaki yolcular Sena Acar (2) ve Elif Acar (31) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.