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Bursa'da, "1'inci Uluslararası Aşık Müdami Anma Programı" kapsamında saz ustaları Bursalı müzikseverlerle buluştu.

Bursa Posoflular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "1'inci Uluslararası Aşık Müdami Anma Programı"na aşık sanatçıların yanı sıra bir grup akademisyen ve şair de katıldı. Birçok illerden gelen aşıklar, Aşık Müdami’nin eserlerini ve şiirlerini sanatseverlerle paylaştı.

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