Bursa’da alışveriş izdihamı

Bursa'da bir AVM'de düzenlenen alışveriş festivaline 3 günde 80 bin kadın akın edince izdiham yaşandı.

Başta Bursa olmak üzere Ankara, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli ve İnegöl'de toplamda 28 festival gerçekleştiren ve 2 buçuk milyon ziyaretçiye ulaşan NUNFEST, Endülüs Park'taki sezon sonu festivalinde izdihama neden oldu. Giyimden tesettüre, ayakkabıdan çantaya, aksesuardan züccaciyeye, çocuk modasından kozmetik ve güzelliğe binlerce ürünün yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunulduğu festivalde çekilişle umre, gelinlik ve çeyrek altın hediyeleri de verildi. Perşembe günü başlayan festival Pazar gecesi sona erecek.

Festivali düzenleyen Sinan Özdemir, “Bu düzenlediğimiz 28’inci festival. 6 ilde festivaller düzenliyoruz. Festivalimiz Perşembe günü başladı, bugün sona erecek. Burada 11 ayrı ilden 70 tane özel butik var. Bu butikler sadece NUNFEST’de satılmak için ürün hazırlıyorlar. Sezon sonu olması itibarıyla yüzde 70’e varan indirimler var. Festival 3 günde 80 bin ziyaretçiyi ağırladı. Hedefimiz 110 bin ziyaretçiye ulaşmak. Biz burada kaliteli uygun fiyata veriyoruz. AVM’de 500 lira olan bir ürün burada 100 lira, yarın fiyatlar daha da düşecek. Burada alışveriş yapan ziyaretçiler çekilişe katılıp umre, gelinlik ve çeyrek altın kazanabiliyorlar. Burada giyim, ayakkabı, çanta, gözlük, parfüm, saat, ev tekstili ve çocuk ürünleri bulunuyor” dedi.

Festivalde butik açan işletmeciler ise, “Ürünlerimiz kaliteli ve çok uygun fiyata, gelenler çok memnun ayrılıyor. Aşırı bir yoğunluk var, ürün satmaya yetiştiremiyoruz. Yarın son gün, kaliteyi ucuza almak isteyen herkesi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.