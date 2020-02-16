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Bursaspor - Adana Demirspor: 2-1

DHA

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Bersan Duran (xxx)
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx) Tayfur Bingöl (xx), Sedat Dursun (xxx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (xx), Abdullahi Shehu (xx), Burak Altıparmak (xxx), Özer Hurmacı (xx), Abdou Razack Traore (xx) (Dk. 90+3 Recep Aydın), Serdar Özkan (xx) (Dk. 75 Aykut Akgün x), Yevgen Seleznov (xxx) (Dk. 79 Kubilay Kanatsızkuş)
ADANA DEMİRSPOR: Muhammed Şengezer (x) Okan Alkan (x), Adil Demirbağ (xx), Tayyip Talha Sanuç (xx), Joher Khadim Rassoul (xx), Sinan Kurt (x), Hasan Kılıç (xx), Erkan Zengin (x) (Dk. 73 Jakub Kosecki x), Aias Aosman (x) (Dk. 58 Ibrahima Kone x), Volkan Şen (xx), Pa Amat Dibba (x) (Dk. 46 Mehmet Akyüz xx)
GOLLER: Dk. 11 Burak Altıparmak, Dk. 35 (P) Yevgen Seleznov (Bursaspor) Dk. 69 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 64 Özer Hurmacı (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Yevgen Seleznov, Özer Hurmacı, Tayfur Bingöl, İbrahim Üzülmez (TD), Abdullahi Shehu, Anıl Karaer (Bursaspor) Pa Amat Dibba, Volkan Şen, Aias Aosman, Adil Demirbağ, Okan Alkan (Adana Demirspor)TFF 1´inci Lig´in 22´nci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor´u 2-1 yendi. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Burak Altıparmak ve penaltıdan Yevgen Seleznov kaydederken, konuk ekibin tek golü Mehmet Akyüz´den geldi. Maçı Bursaspor 10 kişi tamamlarken, 64´üncü dakikada Özer Hurmacı kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 39´a yükseltti. Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.Maça baskılı başlayan Bursaspor, 11´inci dakikada öne geçti. Yevgen Seleznov, sağ kanattan getirdiği topla birlikte ceza alanına girerken çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer´den seken topta ceza yayı üzerinde Traore´nin şutunu ceza sahası içerisinde tamamlayan Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
İkinci gol için ataklarını sıklaştıran Bursaspor´un 35´inci dakikada geliştirdiği atakta Yevgen Seleznov, Adil Demirbağ´ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Selenoz, yaptığı vuruşla Bursaspor´u iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0.
Bursaspor, 43´üncü dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Yevgen Seleznov ve Traore´nin paslaşmalarının ardından Traore, topukla pasını ceza sahasının sağ çaprazına koşu yapan Özer Hurmacı´ya aktardı. Özer´in yaptığı vuruşta top kaleci Muhammed Şengezer´i geçerken, savunmada Adil Demirbağ son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
İkinci yarının ilk bölümlerinde baskılı oyun ortaya koyan Adana Demirspor, 43´üncü dakikada gole yaklaştı. Kullanılan korner atışı sonrası Adil Demirbağ kafa vuruşunu yaparken, Burak Altıparmak´tan seken topa son anda uzanarak müdahale eden kaleci Çağlar Şahin Akbaba mutlak golü önledi.
64´üncü dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Özer Hurmacı, rakip lehine çalınan faul kararının ardından maçın hakemi Koray Gençerler´e itirazından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırıldı.
İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Adana Demirspor, 69´uncu dakikada farkı bire indiren golü buldu. Volkan Şen, topla birlikte girdiği ceza sahasında rakibinden sıyrılarak sol çaprazdan pasını içeriye doğru aktardı, burada hazır bekleyen Mehmet Akyüz ise yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
89´uncu dakikada sol kanattan serbest atış kullanan Volkan Şen, içeriye doğru ortaladı. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba´nın uzaklaştırdığı topa ceza yayının gerisinden Jakup Kosecki sert vururken, meşin yuvarlak yandan auta yöneldi.
Karşılaşmayı Bursaspor, 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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