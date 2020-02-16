Bursaspor taraftar rekoru kırdı

BursasporAdana Demirspor maçını 23 bin 170 kişi takip etti. Yeşilbeyazlılar bu karşılaşmada, iç sahada sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaştı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Adana Demirspor'u 21 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Bursaspor, bu karşılaşmada aynı zamanda sezonun taraftar rekorunu kırdı.

Alınan resmi rakamlara göre BursasporAdana Demirspor maçını 23 bin 170 taraftarın takip ettiği kaydedildi. Yeşilbeyazlılar böylelikle Bursa Büyükşehir Stadı'nda bu sezonki en kalabalık karşılaşmasına çıkmış oldu.

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