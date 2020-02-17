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Gebe okulunda stres anlatıldı

İHA

Medicana Bursa Hastanesi "Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız" anlayışı ile yola çıkarak düzenlediği "Gebe Okulu" projesinde bu ayın konusu "Stres hormonunun anne, baba ve bebek üzerinde etkisi" gebeler tarafından büyük ilgi gördü.

Gebe okulunda stres anlatıldı

Medicana Bursa Hastanesi “Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız” anlayışı ile yola çıkarak düzenlediği “Gebe Okulu” projesinde bu ayın konusu “Stres hormonunun anne, baba ve bebek üzerinde etkisi” gebeler tarafından büyük ilgi gördü.
Kadınları doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak maksadıyla Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde açılan gebe okulunun bir başka oturumu gerçekleşti. Medicana Bursa Hastanesi Konferans salonunda başlayan eğitim programında Gebelikte Yapılması Gereken Testler ve Taramalar Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Aksakalı tarafından cevaplandırıldı.
Stres hormonunun anne, baba ve bebek üzerinde etkisi konusunda ise Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak merak edilen tüm sorulara cevap verdi. Ardından Sorumlu Hemşire Sevin Tuna anne sütünün önemi hakkında bilgilerini anne adayları ile paylaştı.
Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, “Gebelik dönemi, fizyolojik bir süreç olmanın yanında sosyal ve psikolojik açıdan da oldukça önemli etkilere sahip olan bir gelişim sürecidir. Anne adayları, hem bedensel anlamda büyük değişimler yaşarken aynı zamanda salgılanan hormonlar sebebiyle süreçte farklı deneyimler yaşayabilirler. Gebelik sürecinde kadınlar hem anne olma heyecanını ve mutluluğunu yaşarken bir yandan da hem doğuma kadar olan süreç hem de sonrası için bir takım kaygılara sahip olabilirler. Hormonal değişimlerin yoğun olarak yaşandığı bu süreç bazen anneler için zorlayıcı olabilir. Anne adayları bu dönemde, çevre koşullarına her zamankinden çok daha duyarlı olup etraflarında gerçekleşen tüm durumlardan çok daha kolay etkilenebilirler. Bu sebeple, gebelik sürecinde var olan rutin doktor kontrollerine ek olarak anne adaylarının psikolojik süreçlerine dair farkındalık kazanmaları, neler hissettiklerini ifade etmeleri oldukça önemlidir. Var olan stres kaynakları ile baş edebilmek hem doğum öncesi hem de sonrası dönemde anne ve bebeğin çok daha sağlıklı bir bağlanma süreci deneyimlemelerine yardımcı olur. Bu süreçte anne adayının yoğun stres yaşaması ve bu stresle baş edememesi erken doğum gibi bir takım sorunlara yol açabilir. Ancak unutulmamalıdır ki stresin hiç olmadığı bir gebelik süreci mümkün değil amaç var olan stresle baş etme becerilerinin güçlendirilmesidir. Bu sebeple, anne adayının gebelik süresince kendine yönelik olumlu bakış açısına sahip olması, dengeli ve yeterli beslenmesi, düzenli uyku alışkanlığına sahip olması, alkol ve sigaradan uzak durması, egzersiz yapması ve sağlık kontrollerine düzenli devam etmesi, sosyal destekçilere sahip olması, eşinin sürece aktif olarak katılması ve gerektiğinde psikolojik destek alması hem fizyolojik olarak hem de ruhsal olarak sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesine yardımcı olacaktır” dedi.

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