Mudanya Oksimoron’la kahkaya doydu

Bir ayrılık hikayesi üzerinden kadın ve erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getiren Robert Dubac’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erdal Beşikçioğlu’nun oturduğu Oksimoron, Mudanya’da sahnelendi. Oyuncu Emre Karayel tek kişilik performansıyla tiyatroseverler tarafından büyük alkış aldı.

Mudanya Belediyesi kültür ve sanatı toplumun her kesimiyle ücretsiz olarak buluşturmayı sürdürüyor. Robert Dubac’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erdal Beşikçioğlu’nun oturduğu Oksimoron, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Bursalılarla buluştu. Kadınerkek ilişkilerini sahneye taşıyan Oksimoron, Emre Karayel’in tek kişilik performansıyla izleyiciden büyük alkış aldı. Emre Karayel’in canlandırdığı Semih karakteri beyninin içindeki kadınerkek mücadelesinde zıtlıkların oluşturduğu dengeyi ararken, kendilerini bulacakları bir yolculuk sundu. Oyunun sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aykut Şener, Emre Karayel’e çiçek vererek teşekkür etti.

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