İnegöl’de Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 4. Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Her gün farklı yazarların ilçe halkıyla buluştuğu fuarda, Nurullah Genç, Beyza Alkoç ve Hatice Kübra Tongar hayranlarıyla bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Kitap Günleri Fuarı, tüm hızıyla sürüyor. 13 Şubat’ta kapılarını açan organizasyonda 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap yer alırken, her gün farklı yazarlar fuar alanında İnegöllü kitapseverlerle bir araya geliyor.

23 Şubat’a kadar devam edecek olan Kitap Fuarı kapsamında dün 3 yazar hayranlarıyla buluştu. 14.00’da Nurullah Genç ile Beyza Alkoç, fuar alanı söyleşi ve imza salonlarında ilçe halkıyla bir araya geldi. Her iki yazara da ilgi yoğun olurken, imza ve söyleşi programlarında yazarlar yüzlerce hayranının kitabını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

Yine fuar alanında günün 3’üncü imza ve söyleşi programı ise Hatice Kübra Tongar ile gerçekleştirildi. Tongar, fuar alanındaki imza ve söyleşi programı sonrası Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde çocuk eğitiminde çözümler isimli seminerle ilçe halkının karşısına çıktı. Hatice Kübra Tongar’ın seminerine de ilgi yoğun oldu. Tongar, konuşmasında çocuklara şiddet uygulanmaması konusuna vurgu yaparak, “Şiddet türü ne olursa olsun, nihayeti, sonucu aynı oluyor. İnsanın fıtratını, yaratılışını bozuyor. En başta ailede başlayan bu bozulma daha sonra toplumsal bozulmalara, içimizi acıtan sonuçlara sebep oluyor” dedi.

Seminer sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaağa, “Hatice Kübra Tongar hocamıza çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de bu söyleşiden güzel kazanımlar elde etmişsinizdir. Kendi adıma konuşmak gerekirse bir baba olarak gerçekten dikkat etmemiz gereken şeylerin çok olduğunu görmüş olduk. İnşallah hepimiz geleceğe çok güzel, bizleri daha ileri noktalara taşıyacak çocuklar yetiştiririz. Katılımınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kitap Günleri Fuarımız 23 Şubat’a kadar tüm hızıyla devam edecek” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.