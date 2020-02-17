Bursa'da zirve yarışında kritik randevu

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, yarın saat 16.30'da evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından deplasmanda Osmanlıspor'u yenerek taraftarını mutlu eden ve ligde 3. sırada yer alan yeşilbeyazlılar, puan durumunda 4. sırada bulunan ve en önemli rakiplerinden biri olan Adana ekibi karşısında 3 puan arayacak. Kritik karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.



İki takımda kritik eksikler var

Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren mücadelesinde iki ekipte de önemli eksikler bulunuyor. Bursaspor'da bu sezon 6 asisti bulunan kanat oyuncusu Burak Kapacak sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise geçtiğimiz hafta Adana derbisinde gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Hamidou Traore, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.



Muhammed Şengezer ilk kez rakip oluyor

Bursaspor Adana Demirspor karşılaşması kaleci Muhammed Şengezer için ayrı bir önem taşıyor. Sezon başında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan ve devre arasında Adana ekibine kiralanan kaleci genç file bekçisi, kariyerinde ilk kez yeşilbeyazlılara rakip olarak sahaya çıkacak. Bursa ekibinin bir başka eski futbolcusu Volkan Şen ise, 2 sene sonra Bursa'ya başka bir takım forması ile gelecek.



2020 yılında yenilmediler

Devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Adana Demirspor, 2020 yılında henüz yenilgi yüzü görmedi. Adana ekibi, bu süreçte çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Balıkesirspor, Keçiörengücü ve Adanaspor maçlarını kazanan MaviŞimşekler, Boluspor mücadelesinde ise son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor, en son mağlubiyetini 13 Aralık 2019'da Altay deplasmanında 10 kaybederek yaşadı.



25 bin taraftar bekleniyor

Bursasporlu taraftarların bu kritik karşılaşmaya ilgisinin yoğun olduğu öğrenildi. Maç saatinde satılan bilet sayısının 1617 bine ulaşabileceği ve 8 bin 740 kombineli taraftar ile birlikte stadyumda 25 bin futbolseverin olabileceği kaydedildi. Yeşilbeyazlı futbolseverler, hafta içinde sosyal medyada stadyumu doldurmak için çağrılarda bulundu.

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