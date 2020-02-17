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Caz Tatili’ne renkli açılış

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 5. kez düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Cemal Reşit Rey Caz Orkestrası'nın konseriyle başladı. Caz ustalarını sanatseverlerle buluşturan Caz Tatili'nin açılış gecesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "Cazın mavi notaları hepimize iyi gelecek" diyerek herkesi 29 Şubat'a kadar devam edecek etkinliklere davet etti.

Caz Tatili’ne renkli açılış

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Cemal Reşit Rey Caz Orkestrası’nın konseriyle başladı. Caz ustalarını sanatseverlerle buluşturan Caz Tatili’nin açılış gecesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Cazın mavi notaları hepimize iyi gelecek” diyerek herkesi 29 Şubat’a kadar devam edecek etkinliklere davet etti.
Caz tutkunları için Bursa’da caz şöleni başladı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, dopdolu programıyla sanatseverlerle buluştu. İlk günden büyük ilgi gören Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nin açılışı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen açılış Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun swing dansıyla başladı. Büyük beğeniyle izlenen mini gösterinin ardından açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa’da bir ilki gerçekleştirerek beş yıl önce başlattıkları Caz Tatili’ne ilginin her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdem, “Caz Tatili, kısa süre içinde heyecanla beklenir hale geldi. Öyle ki bütün konserlerin biletleri hızla tükendi. Bu festivalle bir kez daha tanık oluyoruz ki topluma iyi bir şey sunduğunuzda karşılık buluyor, ilgi görüyor. İnanıyorum ki, sanatseverlere güzel anlar yaşatacak olan Caz Tatili, evrensel duruşuyla yine tam not alacak” dedi.
Caz Tatili’nde bu yıl da sanatseverleri caz müziğin ustaları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Erdem, “Caz Tatili boyunca, 8 ayrı konser, 6 farklı mekanda sizlerle buluşacak. Nilüfer’in kültür sanat havasına iyi bir katkı yapacak olan isimler arasında cazın ustası Korhan Futacı, Sibel Köse Quintet ve Anadolu’nun Kayıp Şarkıları var. Amerikalı sanatçı Lisa Simone ile İsrailli sanatçı Yinon Muallem var. Ve tabii ki Bülent Ortaçgil ile Birsen Tezer var. 29 Şubat’a kadar devam edecek olan programda konserlerin yanı sıra; söyleşiler, atölyeler ve film gösterimleri de yer alıyor. Ben organizasyona emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor ve cazın mavi notaları hepimize iyi gelecek diyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Erdem’in konuşmasının ardından Caz Tatili’nin açılış konserini Cemal Reşit Rey Caz Orkestrası gerçekleştirdi. Şef Nail Yavuzoğlu’nun yönetimindeki CRR Caz Orkestrası, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestra muhteşem konseriyle sanatseverleri caz müziğine doyurdu. Gecede orkestraya eşlik eden solist İpek Dinç de performansıyla büyük beğeni toplandı. İzleyenlere rüya gibi bir gece yaşatan CRR Caz Orkestrası, konser sonrasında uzun süre ayakta alkışlandı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de sahneye çıkarak CRR Caz Orkestrası Şefi Nail Yavuzoğlu, solist İpek Dinç’e ve orkestra üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.
Uluslararası Nilüfer Caz Tatili 29 Şubat’a kadar çok özel konserler, söyleşiler ve atölyelerle devam edecek.
Cazın sevilen ismi Korhan Futacı 18 Şubat Salı günü Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde, caz ustalarından Sibel Köse Quintet 20 Şubat Perşembe günü Nâzım Hikmet Kültürev’nde, Türkiye’de en iyi caz gitaristleri arasında gösterilen Bilal Karaman Quartet 22 Şubat Cumartesi günü Uğur Mumcu Sahnesi’nde, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları 24 Şubat Pazartesi günü Nâzım Hikmet Kültürevi’nde, İsrailli sanatçı Yinon Muallem 26 Şubat’ta Podyum Sanat Mahal’de, ABD’li sanatçı Lisa Simone da 28 Şubat Cuma günü BAOB Oditoryum’da sanatseverlerle buluşacak. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nin 29 Şubat’taki kapanış konserini sevilen ikili Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer Bursa Suare’de verecek.

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