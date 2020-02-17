Bursasporlu oyuncuların galibiyet sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursasporlu oyuncuların galibiyet sevinci

DHA


Bursaspor´da Adana Demirspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Yeşil beyazlı oyuncular, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda hedeflerinin Süper Lig olduğunu bir kez daha vurgularken; Erzurum deplasmanının ise zorlu geçeceğine işaret etti.
TFF 1´inci Lig´de Bursaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor´u 2-1 yenerek puanını 39´a yükseltti. Zirveye bir adım daha yaklaşan Bursa temsilcisinde karşılaşma sonrasında ise büyük sevinç yaşandı. Oyuncular hep birlikte taraftara giderek 3 puanı doyasıya kutlarken, zorlu mücadeleye ilişkin düşüncelerini de paylaştı.
TRAORE: NET BİR HEDEF İÇİN SAVAŞIYORUZ
Adana Demirspor karşılaşmasının çok önemli bir maç olduğunu kaydeden Abdou Razack Traore, galibiyeti elde ettikleri için mutlu olduklarını ve hemen önlerindeki maça odaklanacaklarını kaydetti. Kendisi için Süper Lig oyuncusu veya 1´inci Lig oyuncusu şeklinde bir ayrımın olmadığını belirten Traore, "Bugün futbolda sadece kalite önemli değil, eğer elinizden geleni yaparsanız, en iyi şekilde çalışırsanız zaten sonuçları alıyorsunuz. Bugün de bunu gördük. Profesyonel oyuncu olarak zaten sizin bir böyle bir ödeviniz var, en hızlı şekilde adapte olma konusunda. Burada güzel bir grup var hem oyuncular, hem taraftar, hem personel. Bu yüzden gayet hızlı bir şekilde takıma adapte oldum. Net bir hedef için savaşıyoruz ve bu hedefe doğru ilerliyoruz. Bu yüzden mutluyuz" dedi.
SELEZNOV: HER MAÇ AYRI BİR FİNAL
Zorlu karşılaşmada iyi oyunun yanında elde ettikleri 3 puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yevgen Seleznov da, güzel bir atmosferde oynadıklarına işaret ederek, "Bursaspor, benim için çok önemli. Tek amacımız var, o da şampiyon olup Süper Lig´e çıkmak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da galibiyete uzanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçtan daha zor olacağı kesin çünkü hava şartları zorlu ve çok soğuk olacak ama mücadele edeceğiz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı final maçı olmaz. Geride 12 maç daha var, aslında her maç ayrı bir final. Erzurum´u yensek bile yetmeyecek, mutlaka diğer maçları da kazanmamız gerekecek. Sonraki hafta Menemenspor´u da yendiğimizde yine 3 puan alacağız" diye konuştu.
Seleznov ayrıca taraftara da ayrı bir parantez açarak, "Sahada harika bir atmosfer vardı. Adana Demirspor´a karşı mücadele ettik ama taraftarımız bize çok yardımcı oldu. Taraftar harika bir atmosfer yaşattı. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA: ŞAMPİYONLUK YOLUDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Maçta iyi bir performans sergileyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba ise "Çok güzel bir maçın olacağı başından belliydi. Rakibin de kalitesi belliydi. Bu maçlar tabii şampiyonluğun geleceği, 6 puanlık maçlar. Mücadelemiz sayesinde güzel bir galibiyet aldık. Hedefimiz her zaman başından beri Bursaspor´un şampiyonluğu. Bu şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Adana Demirspor´a başarılar diliyorum, inşallah biz de bu şekilde giderek hedeflediğimiz Süper Lig´e geri döneceğiz. Takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı da çok kritik bir viraj, o maçı da kazanarak zirveye adımızı yazdıracağız inşallah" şeklinde konuştu.
ANIL KARAER: BURSA BİRLİK İÇERİSİNDE OLSUN, BU LİGDE RAKİBİ YOK
Kendileri için zor bir maçı geride bıraktıklarına değinen başarılı savunmacı Anıl Karaer de, "Ligde de psikolojik açıdan bazı dengeleri sağlayacak bir maçtı, çok şükür kazandık. Çok da iyi oynadık, gole kadar hiç pozisyon vermedik. Onun öncesinde de 10 kişi kaldık, kolay değil rakibimiz de iyi kurulmuş güçlü bir rakipti. Ancak bizim hedefimiz şampiyonluk. Bursa konsantre olsun, birlik ve beraberlik içerisinde olsun bu ligde rakibi yok. İnşallah ligin sonunda istediğimiz hedefimiz olan Süper Lig´e çıkacağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu camianın içerisinde inşallah biz de şampiyonluğu yaşayacağız" dedi.
Taraftara da özel teşekkür eden Karaer, "Bizi güçlü bir şekilde desteklediler. Önümüzde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Kolay maç yok her maç zor ama gideceğiz, orada da hedefimiz belli. Yenmek için her şeyi yapacağız, galip geleceğimize eminim. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Oğlum da 8 maça geldi, 7 galibiyet, 1 beraberliği var. O´nu da bu maçtan önce özellikle istedim. İnşallah oğlumun da ilk şampiyonluğu olacak" dedi.
ABDULLAHI SHEHU: BURSASPOR, SÜPER LİG´E AİTTİR
Bursaspor´un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu da, güzel bir oyun sergilediklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Adana Demirspor karşısında 3 puanın çok büyük önem arz ettiğine değinen Shehu, "Bu güzel atmosferde kazandığımız için son derece mutluyuz. Takım olarak hedefimiz Süper Lig´e yükselmek. Bursaspor, kesinlikle Süper Lig´e ait bir takımdır. Bütün konsantrasyonumuzu bunun üzerine kurduk. Taraftar da müthişti. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Onları daha fazla tribünde görmek istiyoruz" diye konuştu.
Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak Shehu, bu maça dair ise "Onlar da tıpkı Adana Demirspor gibi çok zorlu bir eikp. 3 puanı kazanmak için yine savaşmak zorundayız. İyi bir sonuçla Erzurum´dan dönmek istiyoruz. Ben maçta olmayacağım ama arkadaşlarım bu zorlu deplasmandan başarıyla çıkacaktır" şeklinde konuştu.
KEREM CAN AKYÜZ: ERZURUM ZOR BİR DEPLASMAN OLACAK
Atmosferin çok güzel olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kerem Can Akyüz, "Bu maçlar çok kırılma maçları. Hedefimize giden yolda bu maçları kayıpsız geçmek zorundasınız. Bizim için çok önemliydi, hafta içerisinde çok iyi hazırlandık. Osmanlıspor karşısında ikinci yarıdaki oyunun devamını getirmek istiyorduk çünkü oyunsal anlamda da yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İyi mücadele ettik, alanları iyi daralttık. Herkes çok iyi oynadı. Akabinde golleri bulduk. İkinci yarı kırmızı kart bizi biraz zora soktu, hiç beklemediğimiz bir anda eksik kaldık. Sonrasında tabii 10 kişi oynamamızdan dolayı biraz geriye çekilme zorunda kaldık. Oyunu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştık, çok şükür 3 puanımızı aldık. Bu yolda minimum hasarla bu takımı Süper Lig´e çıkaracağız inşallah" dedi.
Erzurum´da en büyük handikabın hava şartları olduğuna değinen Akyüz, "Çok farklı bir hava var, kışın ortasında gideceğiz. Bizi de zor şartlar bekliyor, ona göre hazırlanıp konsantre olacağız. Zor bir deplasman olacağı aşikar. Takım da bu zorluğu yaşamış tecrübeli isimler var. Nasıl oynayacağımızı biliyoruz, inşallah kaza yaşamadan oradan da galibiyetle döneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Maçın atmosferinden dolayı gereksiz sarı kartlar görebiliyoruz. Özer de (Hurmacı) çok iyi ve tecrübeli bir oyuncu her zaman O´nu arayacağız. Bu maçlarda böyle şeyler olabiliyor çünkü maksimum motivasyonla çıktık sahaya, taraftarımızı mahcup etmemenin ve 3 puanın biraz baskısı oldu üzerimizde. İçeride gayet hoş bir ortam vardı" açıklamalarında bulundu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Traore'nin açıklamaları
-Seleznov'un açıklamaları
-Anıl Karaer'in açıklamaları
-Shehu'nun açıklamaları
-Kerem Can Akyüz'ün açıklamaları
-Çağlar'ın açıklmaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesanesinden 293 gram ağırlağında 2 taş çıkarıldı
YEREL HABERLER Mesanesinden 293 gram ağırlağında 2 taş çıkarıldı
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Seger’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Seger’i ziyaret ...
Caz Tatili’ne renkli açılış
YEREL HABERLER Caz Tatili’ne renkli açılış
Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a ...
Özer Hurmacı özür diledi
YEREL HABERLER Özer Hurmacı özür diledi
Dünyayı şaşırtan keşif Göbeklitepe Bursa’da düzenlenen konferansta tarihin sıfır noktası ‘Göbeklitepe’ konuşuldu
YEREL HABERLER Dünyayı şaşırtan keşif Göbeklitepe Bursa’da ...
15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada
300 günde bitecekti, 600 gün oldu, ortada bir şey yok
YEREL HABERLER 300 günde bitecekti, 600 gün oldu, ortada bir şey yok
Bursa'da zirve yarışında kritik randevu
YEREL HABERLER Bursa'da zirve yarışında kritik randevu
“Günden Geceye” kent manzarası
YEREL HABERLER “Günden Geceye” kent manzarası
Amatör telsizciler eğitim seminerinde buluştu
YEREL HABERLER Amatör telsizciler eğitim seminerinde buluştu
Bursa'da terör propagandası şüphelileri serbest
YEREL HABERLER Bursa'da terör propagandası şüphelileri serbest
Mesanesinden yumurta büyüklüğünde taşlar çıktı Taşların büyüklüğü hastayı şaşırttı
YEREL HABERLER Mesanesinden yumurta büyüklüğünde taşlar ...
İnternet medyasına müjde
YEREL HABERLER İnternet medyasına müjde
Kestel'de Rafadan Tayfa ilgi gördü
YEREL HABERLER Kestel'de Rafadan Tayfa ilgi gördü
İnegöl’de Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER İnegöl’de Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor
Mudanya Oksimoron’la kahkaya doydu
YEREL HABERLER Mudanya Oksimoron’la kahkaya doydu
Dört büyüklere stoper dayanmıyor
YEREL HABERLER Dört büyüklere stoper dayanmıyor
Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı
Gebe okulunda stres anlatıldı
YEREL HABERLER Gebe okulunda stres anlatıldı
Otobanda ölüm yarışı 4 motosikletlinin otobandaki yarışı kamerada
YEREL HABERLER Otobanda ölüm yarışı 4 motosikletlinin otobandaki ...
Off road magandaları tarlaya zarar verdi
YEREL HABERLER Off road magandaları tarlaya zarar verdi
(Özel) ‘Künye ağaç’ bakım bekliyor Askerlerin künyelerini kazıdıkları ağaç bakımsızlıktan çürüyor
YEREL HABERLER (Özel) ‘Künye ağaç’ bakım bekliyor Askerlerin ...
Kilitli kapıları açtı, belgeli kadın çilingir oldu Çilgirliğe kadın eli değdi
YEREL HABERLER Kilitli kapıları açtı, belgeli kadın çilingir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X