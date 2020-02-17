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1 milyon 400 bin liralık ziynet eşyası dolandırıcıları yakalandı Bursa'da 2 buçuk milyon dolandıran ...

İHA

FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğunu ve adına sahte kimlik kartı ve banka kartları çıkartılarak altın alındığını ve bu nedenle evlerinde arama yapılacağını söyleyen sahte polissavcılar, yaşlı kadının 1 milyon 400 bin lira değerindeki altınlarını alıp Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken, Bursa polisi tarafından yakalandı. Şüphelilerin bu olaydan 10 gün önce yaşanan benzer bir olayın, Bursa'da 900 bin liralık dolandırıcılığın şüphelileri olduğu ortaya çıktı. Altın dolu çantayla kaçan zanlının o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

1 milyon 400 bin liralık ziynet eşyası dolandırıcıları yakalandı Bursa'da 2 buçuk milyon dolandıran şüpheliler Şanlıurfa'da yakalandı Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar polisten kaçamadı

FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğunu ve adına sahte kimlik kartı ve banka kartları çıkartılarak altın alındığını ve bu nedenle evlerinde arama yapılacağını söyleyen sahte polissavcılar, yaşlı kadının 1 milyon 400 bin lira değerindeki altınlarını alıp Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken, Bursa polisi tarafından yakalandı. Şüphelilerin bu olaydan 10 gün önce yaşanan benzer bir olayın, Bursa'da 900 bin liralık dolandırıcılığın şüphelileri olduğu ortaya çıktı. Altın dolu çantayla kaçan zanlının o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 13 Şubat günü merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leyla G.K. isimli kadın kendini savcıpolis olarak tanıtan kişiler tarafından bilinmeyen bir cep telefonu ile aranarak FETÖ terör örgütü ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin olduğu ve adına sahte kimlik ve 18 adet kredi kartı çıkarılarak altın alındığını ve bu nedenle evlerinde arama yapılacağı söylendi. Söylenenler karşısında şoka uğrayan kadın, cep telefonunda kendini polissavcı olarak tanıtan dolandırıcıların dediklerini yapmaya başladı.

Kadını görüntülü ararken aynı zamanda eşi ile de konuşup onu meşgul etmişler
Kadın ile görüntülü konuşmaya başlayan şahıslar aynı anda kadının eşi ile de telefonda konuşarak, kadının eşine ulaşmasına engel oldu. Sahte savcıpolislerin verdiği talimatları yapmaya başlayan kadın, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olan altını çantaya koyup evinin yakınlarında bulunan bir ağacın altına bıraktı. Kadın ile görüntülü konuşan dolandırıcılar, altın dolu çantanın bırakıldığını gördükten sonra kadının bölgeden uzaklaşmasını bekledi. Yaşlı kadın çantadan uzaklaştığı sırada Tarık G.(20) giderek altın dolu çantayı alıp kayıplara karıştı.
Altın dolu çantayı bıraktıktan sonra olan olaylardan şüphelenen kadın, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Leyla G.K.'nin ifadesini aldığında, yaşlı kadının dolandırıldığını anlayarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kadının telefonunda bulunan son arama kayıtlarını inceleyen ekipler, aynı zamanda çevrede bulunan 100 güvenlik kamerasını inceledi. Güvenlik kamerası incelemelerinde, 1 milyon 400 bin lira değerindeki altınları alan şüphelinin Tarık G. olduğunu ve altınlar ile birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için harekete geçtiğini belirledi. Özel ekip kurarak Tarık G.'nin peşine düşen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Şanlıurfa otobüs terminalinde yakalayarak gözaltına aldı. Tarık G.'nin sırt çantasını arayan ekipler, 1 dobra altın, 16 adet 100 gramlık külçe altın, 20 adet 50 gramlık külçe altın, 21 adet 20 gramlık külçe altın, 18 adet 10 gramlık külçe altın, 9 adet 5 gramlık altın, 76 adet Ata altın, 25 adet çeyrek altın, 14 adet yarım altın, 2 adet Reşat altın, 1 adet gram altın, 2 adet burma bilezik, 1 adet kalın bilezik, 1 adet zincir, 2 adet altın künye, 5 adet çift küpe, 8 adet yüzük, 2 adet beyaz renkli yüzük, 1 adet büyük damla altın, 1 adet küçük damla altın, A harfli altın kolyelik, 2 adet yonca kolyelik, 43 bin 905 lira, bin 60 ABD doları ve bin 50 euroyu ele geçirerek, Tarık G.'yi emniyete getirdi.

Olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı
Tarık G.'yi sorgulamak için emniyete getiren ekipler, Tarık G.'nin M.Ç. (31) ve İ.H.G.(24) ile irtibatta olduğunu ve onlar tarafından yönlendirildiğini belirledi. 2 şüpheliyi de yakalamak için harekete geçen ekipler, M.Ç. ve İ.H.G.'yi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olaydan 10 gün önce de Bursa'da 900 bin lira dolandırmışlar
Emniyette şüphelileri sorgulayan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 10 gün önce de Bursa'da N.Ü. isimli şahsı aynı yolla 900 bin liralık dolandırılması ve İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen 30 bin dolar ve 50 bin liralık 2 farklı olayın şüphelileri olduğunu belirledi.
Şanlıurfa'dan Bursa'ya getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen altın ve paralar ise sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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