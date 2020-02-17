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Bilecik ve Söğüt tarih gezisi kayıtları başlıyor

İHA

İnegöl Belediyesi'nin her yıl farklı şehirlere düzenlediği kültür ve tarih gezileri kapsamında bu yıl 'Turgut Alp Torunları Atalarının İzinde' sloganıyla Bilecik ve Söğüt gezisi düzenlenecek. 18 Şubat'ta başlayacak kayıtlar 21 Şubat'ta sona erecek. Gezi ise 2 Mart'ta yapılacak.

Bilecik ve Söğüt tarih gezisi kayıtları başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin her yıl farklı şehirlere düzenlediği kültür ve tarih gezileri kapsamında bu yıl ‘Turgut Alp Torunları Atalarının İzinde’ sloganıyla Bilecik ve Söğüt gezisi düzenlenecek. 18 Şubat’ta başlayacak kayıtlar 21 Şubat’ta sona erecek. Gezi ise 2 Mart’ta yapılacak.
İnegöl Belediyesi, 9 yıldır gerçekleştirilen tarih ve kültür gezilerini bu yıl da yeni bir rota ve yeni bölgelerle sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli yaş gruplarındaki vatandaşlara yönelik Bursa, Çanakkale, Konya, Ankara, İstanbul ve ‘İnegöl’ün Değerlerine Yolculuk’ adı altında tarihi ve kültür gezileri düzenlenirken, geleneksel hale getirilen kültür ve tarih gezilerinin 10’uncu yılında Bilecik ve Söğüt gezisi düzenlenecek.
Kuruluşun kalbi olan topraklara yolculuk
Kültür ve tarih gezilerine dâir İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün kültür ve tarih gezilerimizle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir araya geldik. Biliyorsunuz göreve geldiğimiz günden bu güne özellikle kültür gezilerini tarihe yolculuk adı altında birleştirip biraz daha tarih bilincimizi arttırmak, tarih farkındalığı ve şuurunu arttırmak adına adımlar atmıştık. Geldiğimiz ilk yılda Çanakkale’ye vatandaşlarımızı götürerek o tarihi maneviyatı, ruhu ve şuuru anlatabilmek adına güzel bir çalışma yapmıştık. Özellikle 18 yaşını doldurmuş her gencimizi de oraya davet etmiştik. Ondan sonra İstanbul’da tarihi alanların ziyareti noktasında bir rota çizmiştik. Aynı zamanda şehrimizdeki önemli tarihi şahsiyetleri, manevi önderleri tanımak adına bir program icra etmiştik. Şimdi de yine kuruluşun kalbi olan topraklardayız. Osmanlı’nın beylikten imparatorluğa geçişteki kökleri olan bu bölgede Bilecik ve Söğüt’e kültür ve tarih gezisi düzenliyoruz” dedi.
Geziye 2 bin 500 kişinin katılacağını ifade eden Taban, “2 bin 500 kişinin katılmasını hedeflediğimiz bir programı icra etmiş olacağız. Kayıtlarımız 18 Şubat itibariyle başlayacak ve önümüzdeki 4 gün boyunca devam edecek. Başvuru için gerekli olan kriterler; ikametimizin İnegöl sınırları içerisinde olması ve 18 yaş ve üzerinde olmak. Ben özellikle tüm gençlerimizi gezimize davet ediyorum. Hareket saatlerimiz ise sabah 08.30’da İnegöl’den hareketle başlayacak. Yakın bir bölge olduğu için sabah çıkıp akşam da gezimizi tamamlamış olacağız. Kumanya desteğimizi de geçmişte olduğu gibi devam ettireceğiz. 2 Mart tarihi itibariyle de gezilerimiz başlamış olacak. Ramazan başlamadan da süreci tamamlamış olacağız. Bilecik ve Söğüt belediyelerimiz de bizlere rehber desteği veriyorlar. Bu noktada ben kıymetli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kısaca tur güzergahından da söz eden Taban, “Güzergahlarımızdan da bahsetmek gerekirse; ilk durağımız 36 padişahın tanıtımlarının yapıldığı müze ziyareti ile başlayıp ardından 3D sinevizyon gösterimiyle vatandaşlarımız Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şahitlik edecekler. Ardından burada türbe ziyaretlerimiz olacak. Şeyh Edebali, Bala Hatun Türbeleri, Orhangazi Cami ziyareti, Osmanlı Arması Anıtı ve Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi’ni ziyaret etmiş olacağız. Söğüt gezisi kapsamında da Osmanlı’nın ilk namazgahı olan Kuyulu Mescit ziyaret edilecek. Burası Kayıların ilk eseridir. Buradan başlayıp Çelebi Sultan Mehmet Cami ve Söğüt Müzesi, ardından Ertuğrulgazi Hazretleri’nin türbe ziyareti gerçekleştirilecek. Beraberinde türbenin hemen yanında Ertuğrulgazi’nin eşi Halime Hatun ile Savcı Bey ve daha birçok ismin mezarı bulunmakta. Savcı Bey biliyorsunuz şehrimizde metfun olan Baykoca’nın babasıdır. Buraları da ziyaret etmiş olacağız. Son olarak Söğüt Hamidiye Cami ve Külliyesi ile etrafındaki ziyaret alanlarıyla gezimiz tamamlanmış olacak. Bunu bir turistik gezi olarak düşünmedik. Tarih bilincini, şuurunu arttırmak istiyoruz. Bu konuda da ben şehrimdeki 7’den 70’e bu konuda duyarlılığı olan herkesi davet ediyorum. Yarından itibaren kayıtlarımız başlayacak. Bu fırsatı kaçırmadan dileyenler kayıtlarını yaptırsınlar. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.”

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