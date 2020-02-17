BUÜ Hukuk Fakültesinde bayrak değişimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Dekanlık görevine getirildi.

BUÜ Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Arı dönemi başladı. Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Mehmet Yüce, görevi Prof. Dr. Zekeriyya Arı’ya teslim etti. Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Âdem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile akademisyenler katıldı.

Görev değişikliklerine bir bayrak değişimi olarak bakılması gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, idari görevlerin yoğun bir tempo gerektirdiğini aktardı. Zaman zaman bayrak değişimlerinin faydalı olduğuna inandığını vurgulayan A. Saim Kılavuz; “Hizmet gördüğü süre içerisinde fakültemize ve üniversitemize katkı sağlayan Prof. Dr. Mehmet Yüce hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendisi bizim her türlü isteğimize ve talebimize pozitif anlamda katkı verdi. Çalışma süremiz içerisinde güzel bir birlikteliğimiz oldu. Emeklerine ve katkılarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görev hayatında da yine aynı katkıları sağlayacağına inanıyorum. Prof. Dr. Zekeriyya Arı hocamız da çok eskiden tanıdığımız ve Hukuk Fakültemizin saygıdeğer hocaları arasında yer alıyor. Bu bayrak değişiminin fakültemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz. Zekeriyya hocamız da Mehmet hocamızdan aldığı görevi çok daha iyi yerlere taşımak için gayret gösterecektir. İnşallah fakültemiz ve üniversitemiz için hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Törende görevi devreden Prof. Dr. Mehmet Yüce, yeni Dekan Prof. Dr. Zekeriyya Arı’ya hayırlı olsun dileğinde bulundu. Dekan Arı da görevlerinden ve emeklerinden dolayı Yüce’ye teşekkür etti.

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