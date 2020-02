Engelliler Meclisi’nden muhteşem konser

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Kalbin Ritmi Grubu ve Türk Halk Müziği Korosu’ndan oluşan iki ayrı gösteri düzenleyerek, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda konser verdi. BKK Engelliler Meclisi üyesi İpek Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı gecede, engelli ailelerine ve annelerine özel bir gün yaşatıldı. Konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nı BUSMEK işaret dili kursu öğrencileri de işaret diliyle okudu. Ardından Mustafa Özyer’in ritim şefliğinde Kalbin Ritmi Grubu’nun sahne aldı. Çeşitli müzik aletleriyle ritim tutan engelliler, çaldıkları şarkılarla büyük alkış aldı.

Konserin devamında Engelliler Meclisi üyeleri tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu, şef Kemal Kamalı önderliğinde sahneye aldı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının da enstrümanlarıyla eşlik ettiği konserde, engelliler tarafından solo ve koro şarkılar seslendirildi. Kimi zaman hareketli şarkılarla salonu eğlendiren engelliler, kimi zaman hüzünlü şarkılarla katılanları duygulandırdı.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Sevil Pamirol, “Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren 5 meclisimizden biri olan Engelliler Meclisimiz yaptığı çalışmalarla tüm Bursa’ya hatta ülkemize örnek oluyorlar. Kendiler ile gurur duyuyoruz. Emeklerinde dolayı teşekkür ediyoruz. Bursa Kent Konseyi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ise, seslerini her alanda duyurmak için çalıştıklarını, önlerine çıkan her engeli aşmaya hazır olduklarını belirtti.

Programın sonunda 18. Tavla Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ayrıca protokol üyeleri tarafından koro şefi Kemal Kamalı’ya, ritim grubu eğitmeni Mustafa Özyer’e ve işaret dili tercümanlarına çiçek takdim edildi.

