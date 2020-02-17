Hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada

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-BURSA'da, seyir halindeyken bir kamyonetin hatalı dönüş yapması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki iki araca çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, Kumla Mahallesi, Armutlu Yolu üzerinde meydana geldi. Vahit İlham yönetimindeki 77 AT 894 plakalı kamyonet, Gıyasettin Gök idaresindeki 16 ZB 72 plakalı kamyonetin hatalı dönüş yapması sebebiyle, önce dönüş yapan kamyonete ardından ise park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Gıyasettin Gök, kaza sonrası olay yerinden kaçarken, park halindeki 2 araç ile İlham yönetimindeki kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturma başlatıldı.



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