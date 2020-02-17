Gemlik’te müzik etkinlikleri devam ediyor

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi işbirliği ile her ay sanatın farklı bir dalında gerçekleştirilen “Orhan Veli, Gemlik’e Doğru Denizi Göreceksin, Sakın Şaşırma” kültür etkinlikleri, şubat ayında konserler ile devam ediyor.

Müzik etkinlikleri, geçtiğimiz hafta Umurbey Celal Bayar Kültür ve Sanat Derneği konseri ile başladı. Bu yıl kurulan koro ilk konserini bu programda gerçekleştirdi. Öte yandan geçen gün sahne alan Muhtarlar Korosu da izleyenlerden tam not aldı. Çalgıcı Mektebi müzisyenleri eşliğinde sahne alan muhtarlar arasında Gemlik’ten Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Sevim Koçdemir, Gencali Mahallesi Muhtarı Mürüvvet Günay ve Karacaali Mahallesi Muhtarı Göksal Noca da yer aldı. Programlar cumartesi günü ses yarışması elemeleri ile devam etti. Serbest tarzda isteyen herkesin başvurabileceği ve jüride müzik alanında akademik kariyer yapmış isimlerin yer aldığı yarışmaya elliyi aşkın Gemlikli başvurdu. En yüksek puanı alan 15 kişinin finale kaldığı yarışmada ilk üçe girenler ödüllendirilecek.

Müzik Etkinlikleri’nin son programı ise pazar akşamı gerçekleşen Nilüfer Kadın Korosu oldu. Çeşitli yaşlarda onlarca kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu, hem Türkçe hem de yabancı dillerde söyledikleri şarkılar ile başarılı bir konsere imza attı. Şef Aysel Gürel yönetiminde sahne alan Nilüfer Kadın Korosu, konser boyunca farklı kültürlerden dans gösterileri de gerçekleştirdi.

Ses yarışmasında finale kalan isimler şöyle; Bahar Özdemir, Behlül Öztürk, Cansu Turcan, Elif Kızıltok, Fidan Celayir, Gizelya Büyükbaşaran, Göksal Çakmak, Harun Uzun, İlayda Şirin, Levent Samur, Rojin Aykal, Selin Selçuk, Servet Ekinci, Songül Çeçen, Sude Türker.

Müzik Etkinlikleri gelecek programlar ise şöyle devam edecek: 19 Şubat Çarşamba Tasavvuf Musikisi Konseri, 21 Şubat Cuma Devlet Senfoni Orkestrası Konseri, 22 Şubat Cumartesi Ses Yarışması Provaları, 23 Şubat Pazar Grup Ferma Anıl Ayyıldız Konseri, 25 Şubat Salı Büyükşehir Türk Halk Müziği Korosu, 26 Şubat Çarşamba Çalgıcı Mektebi Konseri, 28 Şubat Cuma Taksim Trio Konseri, 29 Şubat Cumartesi Ses Yarışması Finali

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