Bursa’nın yeni turizm markası olan ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi’nin açılışının 1. yılı kutlandı.

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi, 15 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Bir yıllık sürede 110 ülkeden 750 binden fazla kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük tam panoramik müzesi, kısa sürede Bursa’da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı aldı. Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi’nin açılışının 1. yıldönümü dolayısıyla çeşitli faaliyetler düzenlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin gösteri alanında ziyaretçilerle bir araya gelerek, müze için özel olarak hazırlanan pastayı çocuklarla birlikte kesti. Müzeye gelen vatandaşlar, kılıç kalkan gösterisi izlerken, aynı zamanda dev bina içindeki sergileri gezme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fetih Müzesi’nin Bursa’nın gururu bir eser olduğunu belirterek, “Müzemizin açılışının birinci yılını kutluyoruz. Bursa, bu müzeye sahip çıktı. Müzenin de şehrimize ciddi katkısı oldu. Açıldığı günden itibaren 110 farklı ülkeden 750 binden fazla

ziyaretçiyi ağırladık. Bursa’mızın turizmine, tanıtımına önemli katkı sağlamış oluyoruz. Güzel bir eser ortaya çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Açılışını geçen yıl 15 Şubat’ta Cumhurbaşkanımız yapmıştı. Şimdi de 1. yaş pastasını kesiyoruz. Hep birlikte nice yıllara inşallah” dedi.

Başkan Dündar, müzeye gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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