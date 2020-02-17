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Çöp toplarken bulduğu 125 bin TL’yi sahibine teslim etti Temizlik işçisinin bulduğu 125 bin TL’nin, ...

İHA

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi, çöp toplarken bulduğu 110 bin TL ve bin 500 doları sahibine teslim ederek, emekli işçinin yıkılan hayallerini yeniden yeşertti. Temizlik işçisi Ahmet Gökçe'nin bulduğu 125 bin TL ise emekli işçi Nurettin Kılıççı'nın 25 yıllık birikimi olduğu ortaya çıktı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde temizlik işçisi, çöp toplarken bulduğu 110 bin TL ve bin 500 doları sahibine teslim ederek, emekli işçinin yıkılan hayallerini yeniden yeşertti. Temizlik işçisi Ahmet Gökçe’nin bulduğu 125 bin TL ise emekli işçi Nurettin Kılıççı’nın 25 yıllık birikimi olduğu ortaya çıktı.
Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Gökçe, Bağlarbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde temizlik yaptığı esnada yerde gördüğü bir poşeti çöp kamyonuna atmak istedi. Poşeti eline alınca içinde desteler halinde para olduğunu gören Ahmet Gökçe, hemen durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Birkaç saatlik araştırma sonrasında paranın 57 yaşındaki Nurettin Kılıççı’ya ait olduğu anlaşıldı. Sabah saatlerinde oğluyla birlikte Yenişehir’den yetiştirmek için küçükbaş hayvan almak için evden çıktıklarını anlatan emekli işçi Nurettin Kılıççı, “Yenişehir’e geldiğimizde hayvan satın almak isterken paranın yanımızda olmadığını fark ettik. O anda dünya başıma yıkıldı. Çünkü, 25 yıllık birikimim bir anda yok olmuştu. Sonra paramızın temizlik işçisi tarafından bulunduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Belediye çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Başkan Mustafa Dündar nezdinde tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Parayı bulan temizlik işçisi Ahmet Gökçe de her insanın yapması gereken davranışta bulunduğunu belirterek, “Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. Parasını bulmak da bize nasip oldu. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum” dedi.
‘Çalışma arkadaşım’ dediği Ahmet Gökçe’nin belki dünyayı değiştiremeyeceğini ama iyiliğe ilham olacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘İyilik insanlık sanatıdır’ diyen Nizami’nin sözünü de hatırlatarak, gerçek zenginliğin yapılan iyilikler ile ölçüldüğünü belirtti. Başkan Dündar, “Belediyecilik demek, ŞehrülEmin demektir. Güvenilen yer demektir. Başkanından çalışanına kadar herkes şehrine sahip çıkmak için gayret gösteriyor. Böyle olaylar, bizim için büyük bir imtihan. O anlarda kişilik öne çıkar. Bizim arkadaşlarımız da böyle bir olayda insani hasletlerini gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Paranın sahibi adına da seviniyoruz. Onun da alın teri emeği. Böyle vicdanlı ve duyarlı çalışma arkadaşlarımız olduğu için gururluyuz” şeklinde konuştu.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen işçilere Başkan Dündar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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