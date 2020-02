Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2009 yılından bu yana yapılmayan Bursa Uluslararası Film Festivali'nin Kasım ayında yeniden yapılacağını, konuk ülkenin ise Güney Kore olacağını söyledi.

Bursa'da 2006 ve 2009 yılları arasında düzenlenen film festivali yeniden düzenleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa olarak birçok avantaja sahip olduklarını söyledi. Tarih, kültür, sanat, spor, kongre turizmi, inanç turizmine müsait altyapı ve birçok değerin olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bunları bütün Türkiye’ye, hatta bütün dünyaya anlatma, tanıtma derdi ve hesabı içerisinde olmamız lazım. Biz 21 tane organize sanayi bölgesini ilçeleri dahil içinde bulunduran 15 milyar dolar ihracat yapan bir şehiriz. Biz bir üretim şehriyiz. Turizm belki bu manada bizde biraz daha ikinci ve üçüncü planda kalmış. Biz Bursa’yı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için özellikle önemli aktivitelere ve organizasyonlara hız verdik. Bana göre iddiası olan şehirlerin iddialı organizasyonları olması gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi foto fest. Bu yıl dokuzuncusunu yaptık. Fotoğraflarla şehrimizi tanıtıyoruz. Ama bütün dünyanın fotoğrafçılarıyla buluşuyoruz. Her sene konuk bir ülkemiz var. Bu sene konuk ülkemiz Rusya’ydı. Yani büyükelçisinden devlet yetkililerine varana kadar misafir ettik. Yurt dışından önemli sanatçıların katıldığı bir etkinlik oldu. 2020 Kasım ayında Bursa Uluslararası Film Festivali'ne başlıyoruz. Çünkü Bursa bir tarih ve kültür şehri. Bursa’nın geçmişten geleceğe söylediği çok şey var. Bunu da ortaya koyabileceği en güzel arenalardan bir tanesi bana göre sinema ve film. Film platoları oluşturup burada farklı kültürleri buluşturmanın derdi ve hesabı içindeyiz. Bu sene konuk ülkemiz Güney Kore. Niçin Güney Kore? Aslında film festivalinde bir mesajda var. Çünkü, Güney Kore 52 milyon nüfusu olan bir ülke. 31 milyon Güney Koreli her yıl en az bir hafta yurt dışında tatil yapıyor. Dolayısıyla bu manada her yıl bir ülkeyle daha yakınlaşalım, buluşalım. Beraberinde de film festivalleri marifetiyle de farklı medeniyetlerle bir araya gelelim derdi, hesabı içerisinde bir organizasyon" dedi.



"Değerlerimizi özümseyerek geleceğe bir vizyon çizmeliyiz"

Türkiye'deki 67 kongre merkezinden bir tanesine sahip olduklarını dile getiren Aktaş, "Kitap her kapıyı açar diye bir kampanya başlattık bu yıl. Geldiğim günden beri tüm arkadaşlarıma verdiğim bir talimat, lütfen kütüphanelerimizin hepsini revize edelim. Yeni kütüphaneler açalım, millet kıraathaneleri açalım. Cumhurbaşkanımızın da çok önemsediği bir proje. Gençlerimiz kütüphaneye gelsin. Son yıllarda teknolojinin artışıyla beraber kitaplardan uzaklaşma gibi bir durum söz konusu. Bu durumu bertaraf etmek için vatandaşlarımızı kitaplarla buluşturuyoruz. Muhteşem bir geçmişe sahibiz. Değerlerimizi özümseyerek geleceğe bir vizyon çizmeliyiz. Kültür ve sanat bizim için olmazsa olmaz. Bursa mutfağının UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını istiyoruz. Böyle bir iddiamız var. Bu konuda da önemli bir mesafe alacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Tarih adaları oluşturmaya çalıştıklarına vurgu yapan Aktaş, "Turist geldi, Osmanlı sürecinden bahsediyor. Kuruluştan ilk 6 padişahın Osmanlı’nın zirve dönemlerine kadar ihtişamlı bir şehir Bursa. İşte eski ordu evinin olduğu yerde şimdi Beysarayı projemizi yapıyoruz. Beysarayı önemli. Yani Osmanlı tarihi için önemli. Hisar bölgesinde Osmangazi Belediyemizin tarih adaları oluşturması noktasında çalışmalar var. Bizim hemen yanındaki Zindan Kapı ve akabindeki Mevlevihane şuan restorasyonu devam eden projeler. Hanlar bölgesinin etrafını açıyoruz. Bursa’da tabiri yerindeyse o süreci gezen insanları bütün iliklerinde kana kana hissetmesi lazım. Ülkemizin her şehri çok güzel. Hepsinin ayrı özellikleri var, ama Bursa tarih boyunca önemli işler başarmış, önemli izler taşıyan bir şehir. Bursa, ruhaniyetli bir şehir. Bu gelinen noktanın üzerine bir şeyler koyabilir miyiz belki biraz örselenmiş, ötelenmiş veya ikinci, üçüncü planda kalmış konuları daha ön plana çıkarabilir miyiz bunun derdi ve hesabı ile hareket ediyoruz. Ama bunun için tanıtımın ve lansmanın çok ama çok önemli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

