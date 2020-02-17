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İnegöl’de soğuk hava deposunun temeli atıldı

İHA

İnegöl Belediyesi himayesinde kurulan İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Deydinler Mahallesi'nde yapılması planlanan 4 bin ton ürün kapasiteli soğuk hava deposunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

İnegöl’de soğuk hava deposunun temeli atıldı

İnegöl Belediyesi himayesinde kurulan İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Deydinler Mahallesi’nde yapılması planlanan 4 bin ton ürün kapasiteli soğuk hava deposunun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Tarıma verdiği destekle bu alanda önemli bir atılıma imza atan İnegöl Belediyesi, şehirdeki tüm çiftçileri tek bir çatı altında toplamak için bir süre önce İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurmuştu. Kooperatifin ilk icraatı olarak depolama sorununa çözüm üretmek adına soğuk hava deposu yapımı için çalışmalar başladı. İnegöl’de tarımın potansiyelini arttırmak için yapılan çalışma kapsamında TKDK’nın da 3 buçuk milyon TL hibe desteği sağladığı toplam 7 milyon TL değerindeki soğuk hava deposunun temeli, düzenlenen törenle atıldı. Deydinler Mahallesi’nde hayata geçirilen projenin temel atma törenine yoğun katılım oldu.
TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, “İnegöl’de IPARD 1 ve IPARD 2 programı kapsamında 2013 yılından günümüze toplamda 32 projeye 32,4 milyonluk yatırım yaptırarak 13,12 milyon TL proje desteği verdik. Bugün de burada temelini attığımız soğuk hava deposu projemiz İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’mizin ilçemize değer katacak yeni bir yatırımıdır. İnegöl’e, Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turgay Yel, “İlçemizde ilki uzun yıllar önce kurulan soğuk hava depoları sayesinde çiftçilerimizin, üreticimizin bu mümbit topraklarda üretilen bitkileri, meyveyi, sebzeyi soğuk hava deposunda koruyarak, öldü fiyatına değil de daha uygun bir fiyata satma fırsatı oldu. Eğer o gün ki şartlarda o soğuk hava deposu olmasaydı depolama şansı olmadığı için tüccarın belirlediği rakama satmak zorunda kalacaktı. Allah’a şükürler olsun ki bu İnegöl Belediyesi, hükümetimiz, TKDK hizmetimiz ve köylülerimiz el ele vererek nasip olursa 7 milyon bütçeli bir soğuk hava deposu yapacaklar. Bu bütçenin 3 buçuk milyon lirasını devletimiz hibe veriyor, karşılığı yok. Bundan büyük niyet ne olabilir ki. Emeği geçenlerden katkı koyanlardan Allah razı olsun. Bunun yanında bir tek tarımla bitmiyor. Hayvancılıkta da ne kadar desteklemeler var, primler var, tahsisler var. Yeter ki biz çalışalım üretelim değerlendirelim. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.
“İnegöl’de 220 bin tonluk üretim var”
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Tabi ki ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Beraberinde şehirler de büyüyor ve gelişiyor. İnegöl toprakları kadar insanıyla da kıymetli bir şehir. Üretmeye devam ediyoruz. Tarımı konuşuyoruz, turizmi konuşuyoruz, sanayiyi konuşuyoruz ama tarıma ayrı bir başlık açmanın vakti ve zamanının geldiğini düşünerek bir dizi çalışmalar hazırlayarak bugün de bu çalışmaların sunumunu sizlere gerçekleştirmiş oluyoruz. Göreve gelmeden önce şehrimizde ciddi manada değerli topraklarımız olduğunu, ciddi manada üretimimiz olduğunu biliyorduk. Ancak bunlarla alakalı yerel yönetimler olarak biz bunun neresinde olabiliriz diye düşündüğümüzde, köylerimizi tek tek gezdik. Şunu gördük, yerel yönetimler olarak biz bu işin depolama alanında mutlaka olmalıyız dedik. Çünkü İnegöl’de yaklaşık 220 bin tonluk üretim var, 30 bin ton depomuz yok. Beraberinde çiftçi tek başına en iyi ürünü üretsin, biz de onun ürettiği ürünü en güzel şekilde satmanın yol ve yöntemini arayalım. Bunu tek başımıza yaptığımızda çok fazla başarılı olamadığımızı gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Ancak bugün kurmuş olduğumuz Üreten çiftçiler Kooperatifiyle birlikten kuvvet doğar misali bir araya geldik. Ben bugün bu vesileyle tüm köylerimizdeki çiftçilerimizi kooperatife üye olmaya davet ediyorum. Gerçekten birlikten güç doğacak. Sadece soğuk hava deposu değil; markalaşma, pazarlama, beraberinde ürünü paketleme, ürünlerin işlenmesiyle ilgili de adımların arkadan gelmesini arzu ediyoruz. Bizlerin tek yapması gereken bir araya gelebilmek” dedi.
Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Yapılan duaların ardından protokol üyeleri butona basarak temel dökümünü gerçekleştirdi.

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