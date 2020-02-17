Köy meydanında dehşet saçan zanlıya müebbet talebi

Bursa'da cezaevinden çıktıktan sonra köy meydanında silahla kurşun yağmuruna tuttuğu Mustafa Toğrul'u (60) öldüren, Ali Keser'i (65) de yaralayan Rüstem Özay (63) hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çifte müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianamesi kabul edilen Rüstem Özay, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi'nde geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen olayda iddiaya göre, 2013 yılında karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası hakkında açılan davada hapis cezası alan Rüstem Özay, tutuklu kaldığı süre içerisinde tarlasının Mustafa Toğrul ile Ali Keser tarafından ekilip biçildiğini öğrendi. Tahliye olduktan kısa süre içerisinde köy meydanında karşılaşan taraflar arasında tarla meselesi yüzünden kavga çıktı.

Tartışma sırasında Rüstem Özay, belinden çıkardığı tabanca ile Toğrul ve Kesel'e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Toğrul olay yerinde öldü, Ali Kesel ise ağır yaralandı. Ali Kesel. çağrılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından otomobille kaçan Rüstem Özay, polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Özay, jandarmadaki ifadesinde, ''Ben cezaevindeyken 1,5 dönümlük tarlamı ekip biçmişler. Bana kira vermediler, tarlamı da terk etmiyorlardı. Köy meydanında ileri geri konuşunca silahımı çektim ve ateş ettim'' dedi. Adliye'ye sevk edilen Özay, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çifte müebbet istendi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Mustafa Toğrul'un öldürülmesi ve Ali Keser'in ağır şekilde yaralanmasıyla ilgili 'kasten adam öldürmek ve yaralamak' suçlarından çifte müebbet hapis cezası talebiyle dava açtı. İddianamesi Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen Rüstem Özay, önümüzdeki ay hakim önüne çıkarılacak.

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