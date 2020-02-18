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Bursa'da alt komşusunu çağırdı, başından vurup öldürdü

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi alt kattaki komşusunu evine çağırdıktan sonra silahla başından vurarak öldürdü.

Bursa'da alt komşusunu çağırdı, başından vurup öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi alt kattaki komşusunu evine çağırdıktan sonra silahla başından vurarak öldürdü.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesinde bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi.
İddiaya göre Erhan Ç. (31) isimli şahıs, telefon ederek alt kat komşusu Emre Şahin'i (26) evine çağırdı. İkili arasında yarım saat sonra çıkan kavgada, Erhan Ç. isimli şahıs, Emre Şahin'i başından vurarak öldürdü.
Silah sesinin duyulmasının ardından olay yerine giden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 112'ye haber verdi. 112 ekipleri ise Emre Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Erhan Ç.'yi bina içerisinde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Zanlı sorgusu yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Emre Ş.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Cenazenin kaldırılışı sırasında aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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