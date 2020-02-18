Bursa'da firmalara problem çözme eğitimi verildi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) bölgesinde bulunan firmaların kurumsal kapasitesinin artırılması ve inovasyon odaklı problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla TUSAŞ, Uludağ Üniversitesi ArGe Merkezi işbirliğiyle, ‘TRIZ Problem Çözme Eğitimi’ düzenlendi.

Bölge illerinde bulunan ArGe veya tasarım merkezi olan 27 firma temsilcisinin katılım sağladığı eğitimler Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti.

Program, BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş tarafından yapılan BEBKA tanıtım sunumu ile başlayıp TUSAŞ temsilcilerinin eğitimi ile devam etti.

Eğitim ile firmaların inovasyon seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi ile bölgedeki ortayüksek ve yüksek teknolojili ihracatın artması hedeflendi. Teorik ve uygulamalı eğitim programında problem çözme sistematiği, çelişki matrisi, 39 parametre, 40 buluş prensibi, bilimsel etki veritabanı gibi konular ele alındı.

1’er günlük 2 grup halinde gerçekleşen eğitim programı, grup uygulamaları ile son bulurken BEBKA tarafından ArGe kapasitesini desteklemeye yönelik faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.