Büyükşehir'den haşere ile mücadelede büyük seferberlik... Bursa’da haşerelere karşı, 44.7 milyon liralık mücadele

Bursa’nın il geneli itibariyle haşerelerle mücadele ve bertaraf edilmesi için 44.7 milyon liralık harcama yapılacak. Bahar aylarıyla birlikte yoğun mücadele başlatılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeye yönelik 2 yıl süreli haşerelerle mücadele programı ihalesini sonuçlandırdı. Düzenlenen ihaleyi, merkezi İstanbul’da bulunan Adil Katı Atık İnşaat ve Hizmet Yönetimi, Nakliyat, Mühendislik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Yüklenici firmayla, 44 milyon 699 bin TL bedel üzerinden 10 Ocak’ta sözleşme imzalandı.

Planlamaya göre, Bursa’nın 17 ilçesinde, vektör kontrol, yeşil alanlarda afit, kapalı ve açık alanlarda bit, pire, hamamböceği ve kemirgen gibi çeşitli haşerelere karşı mücadele ve bertaraf uygulamaları yürütülecek.

İhaleye esas hizmet temini kapsamı, “Çevre ve halk sağlığını tehdit edenvektörler olarak tanımlanan karasinek, sivrisinek, bit, pire, hamamböceği, kene, kemirgen gibi haşerelerle bulaşabilecek hastalıklardan korumak, koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde WHO ve Sağlık Bakanlığının kriterleri gözetilerek biyosidal ürün uygulanması” olarak tanımlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın halk ve çevre sağlığını, tüm 17 ilçesiyle bütün olarak önemsediklerini belirterek, "Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı meselesi olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını da 17 ilçede tek elden yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi, bu sayede salgın hastalıklara sebep olabilecek sıtma hastalığı, kırım kongo kanamalı ateşi, batı Nil virüsü, zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyoruz. Bursa'nın il geneline yönelik haşerelerle mücadele eylem planı, bahar aylarıyla beraber, yüklenici firmanın araç, ekipman ve personeliyle başlatılacak" dedi.

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