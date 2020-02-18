Dikkat eksikliğini testle tanıyın

Dikkat eksikliği ve ona eşlik eden hiperaktivite bozukluğu, eğitim hayatı ve sosyal hayatta önemli sıkıntılara yol açabiliyor. Psikolog Esma Kınalı, MOXO Testi ile bu hastalığın teşhisinin rahatlıkla konabileceğini söyledi.

Çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, erken fark edilip zamanında tedavi edilmezse okuldaki davranışlarda bozulmalara ve ders başarısızlığına yol açabiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun uzun yıllardır bilinen bir sorun olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Esma Kınalı, “Daha önceleri bu sorunu yaşayan çocuklar yaramaz, haylaz, söz dinlemeyen kişiler olarak etiketlenmekteydi. Son yıllarda bu baş edilemez sorunların aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan kaynaklanabileceği düşüncesi yaygınlaşmaya başladı. Bu sorunla baş etmenin ilk yolu, dikkat eksikliğinin farkına varılmasıdır. Fark edilirse, birçok çocuk okula kazandırılır ve ders başarısı yükselir” diye konuştu.

Psikolog Kınalı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu tanımlamada MOXO Testi’nin oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu da şu sözlerle anlattı:

“MOXO Testi yetişkinlerde ve çocuklardaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu tanıyabilmemize yardımcı olur. Sınav dönemlerinde ‘Bildiğim halde dikkatsizlikten kaçırdığım sorular oluyor’ diyen öğrenciler için MOXO, ayırıcı bir şekilde dikkat eksikliğini ve unutkanlığı ölçebilen bir testtir. Sık sık unuttuğumuz bazı küçük detayları öğrenmemize yardımcı olur. Akademik başarıda öngörülü olmak adına her öğrenci bu testi yaptırabilir. Çocuklarda yerinde duramama, bir işi bitirmeden diğerine başlama, sınavlarda bildiği halde soruları yapamamak gibi şikayetlerde MOXO Testi önerilmektedir. Bu test, bilgisayar aracılığı ile online olarak uygulanan, objektif, klinik olarak onay almış, hassasiyeti ve özgüllüğü bilimsel olarak kanıtlanmış bir ölçme aracıdır.”

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