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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

İHA

Kuşadası'nda düzenlenen International 3. Sömestr Cup futbol turnuvasında üçüncü olan İhsaniye Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek kupa sevincini paylaştı.

Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

Kuşadası’nda düzenlenen International 3. Sömestr Cup futbol turnuvasında üçüncü olan İhsaniye Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek kupa sevincini paylaştı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1823 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen International 3. Sömestr Cup futbol turnuvasının U10 kategorisinde üçüncü olan İhsaniye Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette İhsaniye Spor Kulübü Başkanı Sinan Cankurt ile antrenör Uğur Şen de yer aldı.
Kupa sevincini Başkan Turgay Erdem ile paylaşan genç sporcular, başarıya giden süreci anlattı. Turnuvaya, Barcelona, Fenerbahçe, Galatasaray gibi dev takımların da yer aldığı 76 takımın katıldığını belirten İhsaniye Spor Kulübü Başkanı Sinan Cankurt, üçüncü olarak Nilüfer’i iyi bir şekilde temsil ettiklerini belirtti. Altyapıya büyük önem verdiklerini ve Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Sinan Cankurt, başarılarıyla Nilüfer’i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi. İhsaniye Spor Kulübü Başkanı Sinan Cankurt, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.
Altyapının önemine değinen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İhsaniye Spor Kulübü’nün örnek bir takım olduğunu belirtti. Tüm amatör spor kulüplerine eşit mesafede yaklaştıklarını ifade eden Erdem, bu çerçevede destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başarılarından dolayı genç sporcuları tek tek kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

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