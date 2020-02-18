Bursa'da 147 yıllık gelenek sürdürülüyor

Bursa Keles Kocakovacık Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 147. çıra gecesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kocakovacık Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 147 yıldır çıra gecesi geleneğini yaşatıyor.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan 147. çıra gecesinde konuşan Dernek Başkanı Mustafa Ferik, “Çıra gecesi yardımlaşma ve dayanışma anlamına geliyor. Atalarımızdan bizlere kalan kültür miraslarından olan çıra gecemize katılan misafirlerimize ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu gecemizde 20002001 tertip askerlerimize özel bir gece düzenleyerek moral vermek istedik. Çıra gecesi kültürümüzün gençlere aktarılması için yapıyoruz” diye konuştu.

Çıra gecesi şarkıların söylenmesi, şiirlerin okunmasının ardından plaket töreni ile sona erdi.

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