Marka sahipleri dikkat! İptal olabilir

Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Turan, 2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca aktif olarak kullanılmayan markaların iptal edilebileceğini söyledi.

UPB Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Erdem Turan, tüm marka sahiplerini yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki düzenlemeler konusunda uyardı. Türkiye’nin dünyada en çok marka başvurusu gerçekleştirilen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Erdem Turan, Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre 2019 yılında ülkemizde toplam 134.353 marka başvurusu gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Bu kadar yoğun başvuru yapılan bir ortamda, başvuru ve tescil süreçlerinin yürütülmesinin yanında, tescilli markanın korunması ve sürekliliğinin sağlanmasının da büyük önem taşıdığını kaydeden Turan; “Tescilli bir marka, sahibine sağladığı hakların yanı sıra, bazı yükümlülükler de getirmektedir. Bunların başında markanın kullanılması zorunluluğu gelmektedir. Kullanılmayan markaların marka sicilinde gereksiz yer işgal etmesinin ve gerçekten iyi niyetli bir şekilde ilgili markayı kullanmak isteyen kişilerin de bu hakka kavuşabilmesinin sağlanabilmesi amacıyla gerek mevzuatımızda gerekse uluslararası mevzuatta markanın kullanım zorunluluğu düzenlemeleri getirilmiştir. Bu anlamda 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9. Maddesinde "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir” diye konuştu.

Marka kullanımına ülke sınırı

UPB Yönetim Kurulu Üyesi Turan, tescil tarihinden itibaren 5 yıl kullanılmayan ya da bir süre kullanılmış ise de kullanımına 5 yıl ve daha uzun bir süre ara verilen markaların iptal edileceği hususunun vatandaşlar tarafından göz ardı edildiğinin altını çizdi. Kanun düzenlenmesinde marka kullanımının ispatı bakımından ülke sınırı da getirildiğine işaret eden Erdem Turan; “Buna göre Türkiye’de tescilli bir markanın ciddi kullanımının da mutlaka Türkiye’de gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte markanın Türkiye’nin tamamında kullanılması zorunlu olmayıp, belli bir bölgesinde kullanılması da yeterli olabilecektir. Ayrıca kullanımın, ciddi kullanım olması aranmakta olup, göstermelik, markanın kullanıldığı izlenimi yaşatmaya yönelik eylemlerin de iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmeyeceği ve ciddi kullanım olarak kabul edilmeyebileceğini ifade etmek gerekir” dedi.

Turan ayrıca, markanın kullanılmama sebebiyle iptalinin şu an için mahkemeler tarafından incelenip, karara bağlandığını, ancak 10.01.2024 tarihi itibariyle kullanmama sebebiyle iptal kararlarının mahkemeler tarafından değil, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verileceğinin altını çizdi.

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