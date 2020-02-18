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BUİKAD’ın koçları kuzuları ile buluştu

İHA

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (BUİKAD) kız öğrencilerini iş hayatına hazırlamak için uygulamaya koyduğu Noktalama Projesi, bu yıl 11. kez start aldı. Dernek üyesi 36 işkadını, sorumlulukları altına aldıkları üniversite öğrencisi 41 kız çocuğuna koçluk yapacak.

BUİKAD’ın koçları kuzuları ile buluştu

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) kız öğrencilerini iş hayatına hazırlamak için uygulamaya koyduğu Noktalama Projesi, bu yıl 11. kez start aldı. Dernek üyesi 36 işkadını, sorumlulukları altına aldıkları üniversite öğrencisi 41 kız çocuğuna koçluk yapacak.
BUİKAD tarafından bu yıl 11.si düzenlenen ve Türkiye’ye örnek olan Noktalama Projesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören 41 kız öğrencinin katılımı ile bir kez daha başladı. Proje, dernek üyelerine profesyonel Ericsson Koçu Özlem Baş Bayraktar tarafından verilen 2 günlük yoğunlaştırılmış koçluk eğitimlerini tamamlamalarının ardından uygulamaya koyuldu. İş kadınlarının ve öğrencilerin de katıldığı kura çekimi ile koçlar ve kuzuları eşleştirildi. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında eğitimlerine devam eden kızlar, eşleştikleri iş kadınlarından haftada 1 kez yaklaşık 2 saat süreyle ve toplam 10 seans koçluk desteği alacak.
Kura çekiliş töreni öncesinde kısa bir değerlendirme konuşması yapan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, projenin 11. Kez hayata geçirilecek olmasına rağmen tüm dernek üyelerinin ilk günkü heyecanı taşıdıklarını vurguladı. Noktalama Projesi’nin ön hazırlıklarının 3 aylık bir süreci kapsadığına işaret eden Başkan Oya Eroğlu; “Projemizi aralıksız olarak 10 yıldır sürdürüyoruz. 10 yılda 400’den fazla kız öğrencimizin hayatına dokunduk. 11. yılımızda da aynı kararlılık ve heyecan ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürece çok önceden ekip olarak başlıyoruz. Gerçek anlamda meşakkatli ve yorucu bir ön hazırlık kısmı oluyor. Emek veren ve tüm organizasyonu yapan güzel bir ekibimiz var. Eğitimlerimizi veren, hazırlıklarımızı yapan ve süreci takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm BUİKAD üyelerimize ve öğrencilerimize de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Toplam 41 kız öğrenciye koçluk yapacak olan BUİKAD üyeleri, 9 Mayıs’ta yapılacak kapanış paneli ve sertifika törenine kadar eşleştikleri ‘kuzu’larına içeriğini öğrencilerin belirleyeceği konularda destek verecek. BUIKAD Akademi Komitesi tarafından yürütülen projede öğrencilere koçluk eğitimlerinin yanı sıra CV Hazırlama Teknikleri, Sunum Tasarımı, Gelişen Dünyada Tasarım Yöntemleri, Mülakat Simülasyonu, İtibar Yönetimi, Paramı Yönetebiliyorum, Zaman Yönetimi, Cyripto Paralar, Mindfullness ve Resilliance, Borçelik Teknik Gezisi, Sürpriz Film Gösterimi, Martı ve Küçük Prens Kitaplarıyla Derin Okuma eğitimleri ve destekleri de verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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