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Bursagaz'ın eğitime desteği devam ediyor Özel eğitim sınıfları yenilenirken materyal ihtiyacı da ...

İHA

Bursagaz, özel eğitim alan çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirdiği 'Özel Eğitim Sınıflarını Yenileme Projesi' kapsamında, 20 okulun eğitim setlerini yeniledi. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, eğitime ve çocuklara olan desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Bursagaz'ın eğitime desteği devam ediyor Özel eğitim sınıfları yenilenirken materyal ihtiyacı da karşılanıyor

Bursagaz, özel eğitim alan çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirdiği ‘Özel Eğitim Sınıflarını Yenileme Projesi’ kapsamında, 20 okulun eğitim setlerini yeniledi. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, eğitime ve çocuklara olan desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, eğitime verdiği destekle topluma değer katmaya devam ediyor. 9 yıldır özel eğitim sınıflarını yenileyen ve eğitim materyali ihtiyaçlarını karşılayan Bursagaz, geçtiğimiz günlerde bu destek kapsamında 20 okula yeni eğitim setlerini ulaştırdı.
Eğitim setleri yenilenen 20 okuldan biri olan Osmangazi ilçesindeki Lütfi Banuşoğlu İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törene, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Cumali Koca, Lütfi Banuşoğlu İlköğretim Okulu Müdürü Sunay Ateş,Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermiklive Bursagaz üst yönetimi katıldı. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, bugüne kadar 110 devlet okulunda 115 sınıfı yenilediklerini ve bin 200 engelli öğrenciye ulaştıklarını söyleyerek, “Özel eğitim alan çocuklarımızın üretken bireyler olarak topluma kazandırılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla özel eğitim sınıflarında okuyan çocukların eğitimleri için gereken materyaller konusunda okullara destek oluyoruz. Bu sayede binlerce çocuğa, velilerine ve öğretmenlerine fayda sağladığımıza inanıyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz.”
Proje 9 senedir devam ediyor
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların nitelikli eğitim almalarını hedefleyen Bursagaz’ın 2011 yılında başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi, 9 yıldır aralıksız devam ediyor. Bursagaz çalışanlarının gönüllülük bilinci ile kurdukları Doğa Kulübü; denizin dibinden Uludağ’ın zirvesine kadar temizlik etkinlikleri yaparken, Bursagaz’ın kurduğu Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi (BURAK) Türkiye’nin dört bir yanındaki AKUT etkinliklerine tam donanımlı araçları ile gönüllü olarak katılıyor. Ayrıca Bursagaz, sponsor olduğu Bursa Yıldızları Basketbol Kulübü ile de genç yeteneklerin spor hayatına destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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