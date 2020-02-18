Tatamide çifte başarı

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Okullar Arası Gençler Judo Şampiyonası’nda altın ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Afyonkarahisar’da düzenlediği Okullar Arası Gençler Judo Şampiyonası’na 50 ilden toplam 232 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Osmangazi Belediyespor’un akademi sporcuları göz doldurdu. Erkekler 55 kilogramda rakipleri karşısında ter döken Asker Aydemir birincilik, kadınlar 44 kilogramda ise Gizem Nur Aras üçüncülük kürsüsüne çıktı. Altın ve bronz madalya almanın mutluluğunu yaşayan başarılı judocular, Mart ayında Antalya’da gerçekleşecek Avrupa Kupası’nda da iyi dereceler almayı hedeflediklerini söyledi.

Tatamide fırtına estiren genç sporcuları kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise spora ve sporcuya yaptıkları yatırımların meyvelerini aldıklarını belirterek, başarılar diledi.

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