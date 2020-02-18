Bursa'da metro seferleri aksadı, sıkıntı yarım saat içinde giderilecek

Bursa'da en önemli toplu ulaşım aracı olan Bursaray'da teknik sıkıntı sebebiyle seferlerde aksama yaşanıyor. Burulaş yetkilileri Acemler istasyonundaki problemin yarım saat içerisinde giderileceğini, vatandaşların mağdur edilmemesi için aktarma otobüslerin ek olarak bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

Acemler Metro istasyonundaki tünelde sabitleme elemanı kırıldı. Bu sebeple Üniversite Kültürpark, Emek Kültürpark arasındaki seferler yapılamıyor. Burulaş yetkilileri, teknik sıkıntının yarım saat içerisinde giderileceğini belirterek, "Bursaray'da meydana gelen arıza sebebiyle Karaman Nilüfer Kültürpark istasyonları arasında aktarma otobüslerle sağlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." paylaşımını yaptılar.

Bölgeye ek otobüs seferleri konulurken, ilk kriz anında tek şeritten işletim yapılacağı; ancak bunun akşam saatlerindeki yoğun seferlere etki edeceği için iki hat ve elektrik akımının kapatılarak sıkıntının çok kısa sürede çözüleceği kaydedildi

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