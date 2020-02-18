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Mustafa Esgin: "Çocuklarımızın eğitimi ve güvenliği önceliğimiz" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa ...

İHA

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi'de muhtar ve mahalle başkanlarıyla yaptığı bölgesel toplantılarının ardından deprem yönetmeliği gereği yıkılacak okullarda incelemelerde bulundu.

Mustafa Esgin: "Çocuklarımızın eğitimi ve güvenliği önceliğimiz" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin yıkılacak okullarda incelemelerde bulundu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi'de muhtar ve mahalle başkanlarıyla yaptığı bölgesel toplantılarının ardından deprem yönetmeliği gereği yıkılacak okullarda incelemelerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerinin yanı sıra seçim bölgesi Bursa'da da vatandaş buluşmalarını sürdüren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, belirli aralıklarla düzenlediği bölgesel toplantılarına devam ediyor. Osmangazi ilçesinde yoğun nüfusun olduğu Selamet, Gülbahçe, Başaran, Bahar, Koğukçınar, Kemerçeşme, Yeşilova,Altınova mahallelerinin muhtar ve mahalle başkanları ile toplantılar düzenleyerek, mahallelerin talep ve beklentilerini tek tek yerinde dinleyerek notlarını aldı, ilgili kurumları telefonla arayarak sorunlara yerinde müdahale etti.
Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ve mahalle muhtarları ile birlikte deprem yönetmeliği gereği yıkılacak olan Başaran İlkokulu, Sönmez İlkokulu ve Sönmez İmam Hatip Ortaokulu'nu yerinde inceleyen Esgin, şunları söyledi:
"Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle depreme karşı gerekli önlemleri almalıyız. Bu çerçevede Bursa'mızda depremsellik analizi kötü olan ve fiziksel ömrünü yitirmiş 24 okulun yıkım kararı alındı. Geçtiğimiz hafta bu okulların yıkım süreci ve yerine yapılacak okulların durumuyla ilgili ilk etapta Bursa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sabahattin Dülger'den kapsamlı brifing alıp, ardından Ankara'da Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile biraraya geldik. Bugün de Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Gürhan Çokgezer ile ilçemizdeki yıkılacak okulları yerinde inceledik. Süreci yakından takip ediyoruz. Ayrıca, yapımı yüzde 80 tamamlanan Kırcılar İlkokulu'nu da yerinde inceledik. Milli Eğitim Bakanımızdan bu okulun önümüzdeki eğitim yılına yetişecek şekilde tamamlanmasının sözünü aldık. Çocuklarımızın eğitimi ve güvenliği herşeyden önce geliyor. Öğrencilerimizin güvenli ortamlarda en sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri bizim olmazsa olmazımızdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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