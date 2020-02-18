Çatı katından çıkan dumanları polis ekipleri fark etti Bursa'da 4 katlı müstakil binanın çatı katında yangın çıktı

Bursa'da 4 katlı müstakil binanın depo olarak kullanılan çatı katında bulunan elektrikli fırın yangına neden oldu. Çatı katından çıkan dumanları şans eseri o bölgede devriye atan polis ekipleri fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Yangın, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Akıncı Sokak üzerinde bulunan, İbrahim Yaşar Çavuşoğlu'na ait 4 katlı müstakil binanın çatı katında evde kimsenin bulunmadığı esnada elektrikli fırın alev aldı. Kısa sürede alevler büyüyerek çatı katını sardı. Çatı katından çıkan dumanları şans eseri devriye atan polis ekipleri fark ederek itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başlarken, mahalle sakinleri yangını korku dolu gözlerle izledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.