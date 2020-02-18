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Nilüfer’de “Çocuklara Kitap Söyleşisi

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Çocuklara Kitap Söyleşileri" etkinliğinin bu ayki konuğu, çocuk kitapları yazarı ve yayıncısı Dr. Asya Çağlar oldu. Etkinliğe katılan öğrenciler, Nilüfer Belediyesi'nin kendilerine armağan ettiği kitapların yayıncısı ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Nilüfer’de “Çocuklara Kitap Söyleşisi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklara Kitap Söyleşileri” etkinliğinin bu ayki konuğu, çocuk kitapları yazarı ve yayıncısı Dr. Asya Çağlar oldu. Etkinliğe katılan öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’nin kendilerine armağan ettiği kitapların yayıncısı ile bir araya gelme fırsatı buldu.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerinin katıldığı, “Çocuklara Kitap Söyleşileri”nin bu ayki konuğu, yazar ve çocuk kitapları yayıncısı Dr. Asya Çağlar oldu. İrfaniye Ortaokulu, Balat Eşref Ergin Ortaokulu, Aziz Sancar Ortaokulu, Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu ve Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı etkinlik 2 oturum halinde Uğur Mumcu Sahnesi ve Misi Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’nin kendilerine armağan ettiği kitapların yayıncısı ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.
Söyleşide çocuk kitapları, medya okuryazarlığı ve okuma alışkanlıkları üzerine bilgilerini paylaşan Asya Çağlar, sahibi oluğu Kelime Yayınları’ndan çıkan “Bir Pekin ördeğinin tam 15 yıl süren yolculuğu” isimli kitap hakkında da kısa bir sunum yaptı. Kitabın; Çin’in doğu kıyısındaki bir kargo gemisinden düşen 30 bin oyuncak ördekçiğin okyanusta sürüklenmesi ile başlayan gerçek bir olaydan yola çıkarak yazılmış maceralarla dolu bir roman olduğunu belirten Çağlar, gerçek ve kurgusal romanların farkları üzerine interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşi sonunda Asya Çağlar, çocuk okurları için kitaplarını imzalarken, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Asya Çağlar’a etkinliğe katılımı için teşekkür ederek, yazın ve yayıncılık hayatında başarılar diledi.

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